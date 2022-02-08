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Seradan 8 TL'ye çıkan muz üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Seradan 8 TL'ye çıkan muz üreticinin yüzünü güldürüyor

08.02.2022 21:34
Seradan 8 TL'ye çıkan muz üreticinin yüzünü güldürüyor

Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca Kumluca ilçesinde, 2 yıl önce, domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi sebze türlerinden vazgeçip muz üretime geçen çiftçiler 8 TL'ye sattıkları muz fiyatlarından memnun kaldı.

Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca Kumluca ilçesinde, 2 yıl önce, domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi sebze türlerinden vazgeçip muz üretime geçen çiftçiler 8 TL'ye sattıkları muz fiyatlarından memnun kaldı.

Kumluca ilçesinde örtü altı sera ürünlerini terk edip mango, ejder ve muz üretimine geçen çiftçiler, muz fiyatlarının 4 TL'den 8 TL'ye çıkmasıyla yüzleri güldü.

Salur mahallesinde, 6 dönümlük serada muz üretimine geçen 54 yaşındaki Ali Ergin, 2 yıl önce muz fidanlarını toprakla buluşturduğunu söyledi.

Fidanların 13 ayda meyve vermeye başladığını dile getiren Ergin, "Fiyatların çok düşük olmasından dolayı, muz ağaçlarımızın meyvesi biraz daha geç gelişsin diye hem meyveden hem de havalandırmadan müdahale ettik. Meyvenin gelişimini önledik. Hasadımız devam ediyor. Beklentimiz bir tarak, yani salkımda 35 kilo bekliyoruz. Bu seramızda bin ağacımız var ve 35 ton meyve bekliyoruz. Önceden 4 TL'ye satıyorduk. Artık fiyatlar yükseldi. En az 7 TL oldu. 8 TL'ye bile satıyoruz. 7 TL üzerindeki fiyatlar bizi memnun eder. Bize para bırakır. Bu seramız 6 dönüm. Dönümde 180 ağacımız var. 4 lira maliyetin altındaydı. Şuandaki fiyattan memnunuz. Bize ekmek bırakır" dedi. - ANTALYA

Seradan 8 TL'ye çıkan muz üreticinin yüzünü güldürüyor
Seradan 8 TL'ye çıkan muz üreticinin yüzünü güldürüyor

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Türk Lirası, Türkiye, Antalya, Kumluca, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Seradan 8 TL'ye çıkan muz üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika Ekonomi


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