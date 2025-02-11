Şerafettin Memiş Dünya Bakliyat Günü'nde Anıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Şerafettin Memiş Dünya Bakliyat Günü'nde Anıldı

Şerafettin Memiş, 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü etkinliğinde anılarak plaketi Veysel Memiş’e verildi.

11.02.2025 11:50
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Memişoğlu Tarım Ürünleri ve Tat Bakliyat firmalarının kurucusu Şerafettin Memiş, Mersin Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü etkinliğinde anıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, 3 Kasım 2024'te hayatını kaybeden Şerafettin Memiş anısına hazırlanan şükran plaketi, Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş'e takdim edildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Veysel Memiş, babası adına hazırlanan plaketi almaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Veysel Memiş, "Şerafettin Memiş'in manevi huzurunda, ondan aldığımız hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Şerafettin Memiş, Türk mahsulü yerli ürünlerin ticaretini yapmaktan her zaman büyük mutluluk duydu. Her yeni hasat zamanı, büyük heyecanla sezona başlardı. Yerli ürünün önemine her zaman inanmış, yerli üretimin artması yönünde çalışmalarda bulunmuş ve sektörü de bu yönde teşvik etmiş biriydi." değerlendirmesinde bulundu.

Veysel Memiş, babasının önderliğinde Tat markasının, sektörünün ilk paketli bakliyat satan markalarından biri olduğuna değinenerek, "Şerafettin Memiş, çalışanlarına çok değer verdi. Fabrikalarında ve şirketinde çalışanlar için firması, bir okul niteliği gördü. Birçok başarılı bakliyat sektörü çalışanı yetiştirdi. Kaliteye de çok önem veren kurucumuz Şerafettin Memiş, sektöründeki en yeni teknolojileri takip edip, bu teknolojileri fabrikalarında kullanan ilk kişilerden oldu." ifadelerini kullandı.

Şerafettin Memiş'in vizyoner ve yatırımcı kişiliği sayesinde Tat Bakliyat'ın, Türkiye'nin en önemli bakliyat firmaları arasında yer aldığını aktaran Veysel Memiş, şunları kaydetti:

"Türk bakliyat ürünlerinin ve bakliyat sektörünün yurt dışında tanıtılmasına destek olarak, bu yönde birçok proje ve organizasyona öncülük etti. Bizler, hayırseverliğiyle bilenen babam Şerafettin Memiş'in yolundan gidip, gerek ticari gerekse toplumsal hayatta değer yaratan, katkı koyan, üstlendiği sorumluluğun bilinciyle hareket ederek bunun hakkını veren bir şirket olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Şerafettin Memiş Dünya Bakliyat Günü'nde Anıldı - Son Dakika

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