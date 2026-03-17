Seramik Sektöründen Politika Talepleri - Son Dakika
Seramik Sektöründen Politika Talepleri

17.03.2026 16:02
Türkiye seramik sektörü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile sürdürülebilir büyüme yollarını görüştü.

Türkiye seramik sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelerek, sektörün sürdürülebilir büyüme yolları ile ihtiyaç duyulan politika destek taleplerini paylaştı.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, sektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile makamında bir araya geldi.

Toplantıda, sektörün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek öneriler ve sektör beklentileri aktarıldı. Üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve katma değerli üretim anlayışı çerçevesinde mevcut durum ve geleceğe yönelik hedefler paylaşıldı.

Açıklamada, toplantıya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, seramik sektörünün, yüksek yerli katma değeri, güçlü üretim altyapısı ve ihracat potansiyeliyle Türkiye ekonomisinin stratejik alanlarından biri olduğunu belirterek, "Küresel rekabetin giderek arttığı bu dönemde, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek politikaların önemini bir kez daha vurgulama fırsatı bulduk. Kamuyla kurduğumuz bu güçlü diyaloğun, Türk seramiğinin uluslararası pazarlardaki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sektör temsilcileri, ayrıca İstanbul'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile gündeme dair kapsamlı bir çalışma toplantısı yaptı.

Toplantıda, sektörün teknolojik dönüşüm ihtiyaçları, rekabet koşulları ve sektörel politika beklentileri değerlendirildi. Sektörün istihdam, üretim, ithalat ve ihracat performansının ele alındığı toplantıda, küresel rekabet gücünü etkileyen güncel gelişmeler konuşuldu.

Türkiye seramik sektörü temsilcileri, söz konusu toplantılarda Türk seramiğinin yüksek üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle ekonomiye katkı sunmayı sürdüreceğini ve küresel rekabetteki konumunu güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Seramik Sektöründen Politika Talepleri - Son Dakika

SON DAKİKA: Seramik Sektöründen Politika Talepleri - Son Dakika
