Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 664,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 664,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 664,80 liradan, 4 bin 380 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 401 liradan, 606,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 610,00 liradan, 4 bin 281 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 301 liradan, 2 bin 140 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 150 liradan ve bin 70 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 75 liradan satılıyor. - İSTANBUL