Dolar 17,3120 liradan, euro ise 18,2090 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 17,31 liradan alınan dolar 17,3120 liradan, 18,2070 liradan alınan euro ise 18,2090 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,33 liradan, euro ise 18,25 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Ekonomi, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Ekonomi › Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.