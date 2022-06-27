Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

27.06.2022 09:01
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 16,3280 liradan, euro ise 17,1960 liradan haftaya başladı.

Dolar 16,3280 liradan, euro ise 17,1960 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 16,3260 liradan alınan dolar 16,3280 liradan, 17,1940 liradan alınan euro ise 17,1960 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,37 liradan, euro ise 18,31 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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