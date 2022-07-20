Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

20.07.2022 09:02
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,5880 liradan, euro ise 18,0090 liradan güne başladı.

Dolar 17,5880 liradan, euro ise 18,0090 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı'da 17,5860 liradan alınan dolar 17,5880 liradan, 18,0070 liradan alınan euro ise 18,0090 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,58 liradan, euro ise 18,01 liradan satılmıştı.

(İHA)

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Serbest piyasada döviz fiyatları Serbest piyasada döviz fiyatları
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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