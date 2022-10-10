Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

10.10.2022 08:58
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,5680 liradan, euro ise 18,0410 liradan haftaya başladı.

Dolar 18,5680 liradan, euro ise 18,0410 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,5660 liradan alınan dolar 18,5680 liradan, 18,0390 liradan alınan euro ise 18,0410 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,58 liradan, euro ise 18,18 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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