Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

18.10.2022 09:02
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,5880 liradan, euro ise 18,3170 liradan güne başladı.

Dolar 18,5880 liradan, euro ise 18,3170 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,5860 liradan alınan dolar 18,5880 liradan, 18,3150 liradan alınan euro ise 18,3170 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,58 liradan, euro ise 18,21 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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