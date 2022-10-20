Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

20.10.2022 09:02
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,5920 liradan, euro ise 18,1860 liradan güne başladı.

Dolar 18,5920 liradan, euro ise 18,1860 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,59 liradan alınan dolar 18,5920 liradan, 18,1840 liradan alınan euro ise 18,1860 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,59 liradan, euro ise 18,19 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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