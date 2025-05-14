Serebral Palsili Çocuklar İçin Yenilikçi Cihazlar - Son Dakika
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Ekonomi

Serebral Palsili Çocuklar İçin Yenilikçi Cihazlar

Ankara'da serebral palsili çocuklar için geliştirilen taşıma ve pozisyonlama cihazlarının tanıtımı yapıldı.

14.05.2025 12:43
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Ankara Valisi Vasip Şahin, serebral palsili çocuklar için geliştirilen cihazların önemine işaret ederek, "Bu projeyle üretime geçirilen 'pozisyonlama ve taşıma cihazları' yalnızca bir teknolojik çözüm değil, özel ihtiyaçlı çocuklarımızın hayatına dokunan onların hareket alanını genişleten ve toplumsal katılımlarını artıran önemli bir kamu yatırımı niteliğindedir." dedi.

Serebral Palsili Çocuklar İçin Taşıma ve Pozisyonlama Cihazları Tanıtım ve Dağıtım Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Bakanlıkta gerçekleştirildi.

Böylece, özel gereksinimli çocuklar için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen taşıma ve pozisyonlama cihazının tanıtımı yapıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Ankara Kalkınma Ajansının destekleriyle devreye alınan projenin, özel ihtiyaçlı çocukların yaşamına dokunduğunu, günlük hayatını kolaylaştırdığını ve onlara hak ettikleri hareket alanını sağladığını anlattı.

Engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Şahin, "Bu projeyle üretime geçirilen 'pozisyonlama ve taşıma cihazları', yalnızca bir teknolojik çözüm değil, özel ihtiyaçlı çocuklarımızın hayatına dokunan, onların hareket alanını genişleten ve toplumsal katılımlarını artıran önemli bir kamu yatırımı niteliğindedir. Bu tür projeler, kamu, özel sektör, sivil toplum işbirliğinin en ideal, en insani ve en etkili şekillerinden biridir. Birlikte üretmenin, birlikte çözüm geliştirmenin ve birlikte geleceği inşa etmenin çocuklarımızın hayatına somut katkılarla yansıdığını görmek hepimiz için çok büyük bir mutluluk kaynağıdır." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak da serebral palsili çocuklar için taşıma ve pozisyonlama cihazlarının yalnızca teknik bir çözüm değil aynı zamanda insan onuruna yaraşan bağımsız ve kaliteli bir yaşamın kapılarını aralayan bir adım olduğunu aktararak, "Bugün tanıtımı yapılan bu cihazlar, taşıma ve pozisyon işlevlerinin yanı sıra toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk adına da çığır niteliği taşıyacaktır. Bu cihazların çocuklarımızın yaşamına kolaylık, ailelerine nefes, hepimize ilham olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"Cihazlar dağıtıma hazır"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da yüksek teknolojiye dayalı, sosyal etkisi yüksek ve yerel ihtiyaçlara yanıt veren projelere öncelik verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ın özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik vizyoner yaklaşımının bir yansımasıdır. Ankara Kalkınma Ajansı olarak bu vizyon doğrultusunda sosyal kalkınmayı odağına alan, sahadaki gerçek ihtiyaçlara çözüm üreten projelere destek vermekten büyük bir gurur duyuyoruz. Serebral Palsili Çocuklar Derneğinin (SERÇEV) sahadaki deneyimleri ve ihtiyaç tespitleri doğrultusunda tasarlanan bu cihazlar, ülkemizin günlük yaşam koşullarına uygun bir biçimde geliştirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde tüm süreci tamamlanan 600 cihaz, çocuklarımıza hibe edilmek üzere dağıtıma hazır hale getirildi."

Kaynak: AA

Vasip Şahin, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Ankara, Kamu, Son Dakika

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