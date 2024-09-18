Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Sayısı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Sayısı Arttı

OVP ile sermaye piyasaları geliştiriliyor, yatırımcı sayısı 10.9 milyona ulaştı, yeni düzenlemeler yolda.

18.09.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Vadeli Program'da yer alan sermaye piyasalarına yönelik adımları değerlendiren uzmanlar, yatırımcı sayısındaki artışın önemli olduğunu ve hayata geçecek yeni düzenlemelerin ilgiyi daha da artıracağını belirtti.

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) sermaye piyasaları geliştirilmesi kapsamında, alternatif finansal araçların geliştirilmesiyle yatırımcı tabanının genişletilmesi ve tasarrufların artışı hedefleniyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) açıkladığı verilere göre, ağustos sonunda bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 18,6 artarak 10 milyon 959 bin 772 kişiye ulaştı. Toplam kayıtlı yatırımcı sayısı ise 35 milyon 596 bin 999 oldu.

Söz konusu dönemde pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 18,7 artarak 7 milyon 430 bin 342 kişiye yükselirken, yatırım fonu yatırımcı sayısı yıllık yüzde 25,7 artarak 5 milyon 227 bin 524'e ulaştı.

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasasının geliştirilmesi konusunun istikrarlı şekilde bu programlarda yer aldığını ve bu konuların gündemde olmasını olumlu bulduklarını söyledi.

Geçmiş dönemde destekleyici adımlar atıldığını anımsatan Ersarı, şu bilgileri paylaştı:

"Sermaye piyasalarına yönelik vergisel avantajlar, stopaj avantajları gibi çalışmaların hayata geçtiğini gördük. Bu konuların gündemde olmasıyla sermaye piyasalarının teşvik edilmeye devam edileceği yönünde bir izlenim alıyoruz. Çünkü gittiğimiz noktada potansiyel büyük. Yatırımcı sayısındaki artışların etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bugün 8 milyon fon yatırımcısından 5 milyonu tekil yatırımcı. Amerika'da ne kadar var diye baktığımızda, her haneden 2 kişinin yatırım fonu yatırımcısı olduğunu görüyoruz. Aslında bu rakamlar daha çok büyümeye gebe. Portföy yönetim sektörü olarak toplam büyüklüğümüz Gayri Safi Milli Hasıla içerisinde yüzde 15'e yeni yeni yaklaşıyor. Dünya ortalaması yüzde 100'ün yüzün üzerinde. Dolayısıyla buralarda gidecek çok yolumuz var."

Ersarı, tasarruf alışkanlıklarının değişmeye başladığını ve yatırımcıların farklı piyasalara, geçmiş dönemde riskli algıladıkları varlık sınıflarına daha açık hale geldiğini vurguladı.

Araç çeşitliliğine değinen Ersarı, girişim sermayesi yatırım fonu ya da gayrimenkul yatırım fonu yatırımlarının uzun vadeli olması sebebiyle buralardaki yatırım havuzlarını doldurmanın diğer yatırım fonlarına göre daha zor olduğunu bildirdi.

Bu fonlara uzun vadeli yatırımlar üzerinden kaynak yönlendirmesi yapılması gerektiğini ifade eden Ersarı, şunları kaydetti:

"Bu anlamda bireysel emeklilik sistemi bu iki yatırım fonu grubu için oldukça önemli itici bir güç. Çünkü bireysel emeklilik fonlarından buralara aktarılan kaynaklar var. Bu aslında bir ekosistem yani, kısa vadeli yatırımcıdan uzun vadeli yatırımcıya, kurumsal yatırımcıdan bireysel yatırımcıya, farklı varlık sınıflarına kadar hepsi bir ekosistem. Önümüzdeki dönemde bireysel emeklilik sistemine dair yapılabilecek yeni geliştirmeler, oradaki ivmeyi bir üst seviyeye çekebilecek adımların bu varlık sınıflarında itici gücün artması anlamına gelebilir."

-"Açığa satış gibi regülasyonların devreye alınması düşünülebilir"

Başkent Menkul Değerler Genel Müdürü Cumhur Örnek ise yıllardır 2 milyon bakiyeli yatırımcı sayısını aşmakta zorlanan sermaye piyasalarının bugün negatif reel faizle büyümeyi önceleyen politikaların devreye girmesi ve halka arzlarda eşit dağıtım tebliğ değişikliğiyle yeni bir boyuta ulaştığını söyledi.

Portföy büyüklük dağılımları ile analiz yapıldığında hedeflenen noktaya henüz ulaşılmadığını belirten Örnek, şu bilgileri paylaştı:

"Kısa vadede piyasa katılımcıları üç ana noktaya odaklanmış durumda: Parasal sıkılaştırmanın reel sektöre gecikmeli etkileri, enflasyon muhasebesinin finansallarda yaratacağı değişim ve Merkez Bankası'nın atacağı adımların zamanlaması. Orta ve uzun vadede ise borsa işlemlerinin vergilendirilmesi konusu belirsizliğini koruyor ve netleşmesi gerekiyor. Daha fazla kurumsal yatırımcı çekmek adına piyasanın kendi dinamiklerini dengeleyen açığa satış gibi regülasyonların zaman içinde devreye alınması düşünülebilir. Sürdürülebilir fiyat istikrarı ise olmazsa olmazımız; aksi takdirde sermaye piyasası dışındaki finansal ürünlerin cazibesini azaltmak mümkün olmayacaktır."

-"Araç çeşitliliğinin artmasını bekliyoruz"

Bulls Yatırım Genel Müdürü Burak Salman, sermaye piyasalarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi hususunu oldukça önemli bulduklarını söyledi.

OVP'de altı çizilen kripto varlıklar ve platformlara ilişkin düzenlemeler ile sektörde yapay zeka ve diğer teknolojilerin kullanılması gibi konuların sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayacağını vurgu yapan Salman, şunlara dikkati çekti:

"Yatırımcı sayısı, sermaye piyasalarımızın son yıllardaki büyümesiyle birlikte mevcut seviyelerine ulaştı. Bu alandaki araç ve ürün çeşitliliğini artırmak, hem yatırımcıların adet bazında hem de portföy büyüklükleri bazında sermaye piyasalarına olan katkısını artıracaktır. Buna ek olarak teşviklerin artırılması, teknolojik altyapının geliştirilmesi gibi hususların da etkisinin olabileceğini düşünüyoruz. Son dönemlerde fonlara ciddi bir ilgi var. Yatırımcılar, hisse senedi, altın, borçlanma aracı gibi yatırım araçlarında spesifik yatırım yapmak yerine, çeşitli temalardaki ve içeriklerdeki fonları alarak aslında istedikleri alana, içeriği sermaye piyasası uzmanlarınca oluşturulan ürünler vasıtasıyla yatırım yapmış oluyorlar. Biz önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarında araç çeşitliliğinin artmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Orta vadeli program, Ekonomi, Finans, OVP, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Sayısı Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 22:09:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Sayısı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement