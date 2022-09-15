SPK haftalık bülteni - Son Dakika
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SPK haftalık bülteni

15.09.2022 22:02
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Denizbank AŞ'nin 25 milyar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Denizbank AŞ'nin 25 milyar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Seyitler Kimya Sanayi AŞ'nin 18 milyon lira, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 59 milyon 535 bin lira, Lider Faktoring AŞ'nin 45 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

Kurul, Deniz Faktoring AŞ'nin 660 milyon lira, Ünlü Menkul Değerler AŞ'nin 200 milyon lira, Creditwest Faktoring AŞ'nin 90 milyon lira, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 913 milyon lira, TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 750 milyon lira, Deva Holding AŞ'nin 500 milyon lira, Denizbank AŞ'nin 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 19 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Denizbank, Türkiye, Çay, Ekonomi, Son Dakika

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