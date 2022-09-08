SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 12 milyar 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin 43 milyon 87 bin 500 lira, ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin 56 milyon 250 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

Kurul, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 120 milyon lira, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 300 milyon lira, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 300 milyon lira, Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik AŞ'nin 400 milyon lira, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, Kent Faktoring AŞ'nin 85 milyon lira, Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 100 milyon lira, Lider Faktoring AŞ'nin 145 milyon lira, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin 10 milyar lira, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 12 milyar 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

SPK, Gübre Fabrikaları TAŞ'ye yönelik 09.06.2022 ve 23.06.2022 tarihlerinde basında çıkan iddialara ilişkin, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesine aykırı olarak herhangi bir özel durum açıklaması yapılmaması sebebiyle Gübre Fabrikaları TAŞ'ye 200 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul, Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 kişiye, Viking Kağıt ve Selüloz AŞ ve Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.