Sermayecik çileği üreticisi 8 ay sürecek mesaisine hazırlanıyor - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyünde yetiştirilen, aroması ve lezzetiyle ilgi gören "yediveren" çilekte mayısta başlayan ve 8 ay süren üretim için hazırlıklar yapılıyor.

Özellikle İstanbul hallerinin tercih ettiği, yılda birkaç kez ürün alındığı için "yediveren" olarak nitelendirilen çilek için çiftçiler, bahçelerinde bakım ve sulama işlerine başladı.

Sermayecik Köyü Muhtarı Adem Gençtav, AA muhabirine, geçen sezonun iyi geçtiğini, bu yıl da güzel bir dönem beklediklerini söyledi.

Çileğin pazarlanması konusunda sıkıntıları olmadığını, ürünü genellikle İstanbul'daki hallere gönderdiklerini ifade eden Gençtav, "Buranın çileği kaliteli. Ambalajını da iyi yapıyoruz. Rakımı yüksek olduğu için meyvenin aroması çok iyi ve raf ömrü daha uzun. Gayet iyi fiyatlara satıyoruz. Geçen yıl 400 ton civarında ürün çıktı, kilosu 10 liraydı. Bu yıl da 450-500 ton ürün bekliyoruz, kilosunu 15-20 liradan pazarlamayı düşünüyoruz." dedi.

Yediveren çeşidinin üretimine 2003'te başladılar

Gençtav, daha önce damlama sisteminin olmadığını ve yılda sadece bir kez hasat yaptıklarını, bu sistemi kurup 2003 yılında yediveren çeşidine yönelince üretimlerinin arttığını anlattı. Gençtav, "Güzel bir çeşit. Hasadımız mayısın ilk haftasında başlar, aralık ayının ortalarına kadar devam eder. Emek verirsen karşılığı mutlaka var, kazancı da güzel. Yediveren çeşidi köyümüz için gayet güzel bir gelir kaynağıdır. Çiftçilerimiz bu işten güzel para kazanıyorlar." diye konuştu.

Gençtav, köyde çilek üretiminin yaklaşık yarım asırlık geçmişinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Üretici Fatma Güçlü de bahçelerinde bakıma devam ettiklerini söyledi. Güçlü, "Bahçemizdeki çilekleri temizleyeceğiz. Ardından bakımlarını yapıp sulayacağız. İnşallah mayıs ayında da toplayacağız." ifadelerini kullandı.