Sermayecik çileği üreticisi 8 ay sürecek mesaisine hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sermayecik çileği üreticisi 8 ay sürecek mesaisine hazırlanıyor

02.04.2022 11:15
Sermayecik çileği üreticisi 8 ay sürecek mesaisine hazırlanıyor

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyünde yetiştirilen, aroması ve lezzetiyle ilgi gören "yediveren" çilekte mayısta başlayan ve 8 ay süren üretim için hazırlıklar yapılıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyünde yetiştirilen, aroması ve lezzetiyle ilgi gören "yediveren" çilekte mayısta başlayan ve 8 ay süren üretim için hazırlıklar yapılıyor.

Özellikle İstanbul hallerinin tercih ettiği, yılda birkaç kez ürün alındığı için "yediveren" olarak nitelendirilen çilek için çiftçiler, bahçelerinde bakım ve sulama işlerine başladı.

Sermayecik Köyü Muhtarı Adem Gençtav, AA muhabirine, geçen sezonun iyi geçtiğini, bu yıl da güzel bir dönem beklediklerini söyledi.

Çileğin pazarlanması konusunda sıkıntıları olmadığını, ürünü genellikle İstanbul'daki hallere gönderdiklerini ifade eden Gençtav, "Buranın çileği kaliteli. Ambalajını da iyi yapıyoruz. Rakımı yüksek olduğu için meyvenin aroması çok iyi ve raf ömrü daha uzun. Gayet iyi fiyatlara satıyoruz. Geçen yıl 400 ton civarında ürün çıktı, kilosu 10 liraydı. Bu yıl da 450-500 ton ürün bekliyoruz, kilosunu 15-20 liradan pazarlamayı düşünüyoruz." dedi.

Yediveren çeşidinin üretimine 2003'te başladılar

Gençtav, daha önce damlama sisteminin olmadığını ve yılda sadece bir kez hasat yaptıklarını, bu sistemi kurup 2003 yılında yediveren çeşidine yönelince üretimlerinin arttığını anlattı. Gençtav, "Güzel bir çeşit. Hasadımız mayısın ilk haftasında başlar, aralık ayının ortalarına kadar devam eder. Emek verirsen karşılığı mutlaka var, kazancı da güzel. Yediveren çeşidi köyümüz için gayet güzel bir gelir kaynağıdır. Çiftçilerimiz bu işten güzel para kazanıyorlar." diye konuştu.

Gençtav, köyde çilek üretiminin yaklaşık yarım asırlık geçmişinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Üretici Fatma Güçlü de bahçelerinde bakıma devam ettiklerini söyledi. Güçlü, "Bahçemizdeki çilekleri temizleyeceğiz. Ardından bakımlarını yapıp sulayacağız. İnşallah mayıs ayında da toplayacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bursa Ağır Vasıta'ya çifte ödül Bursa Ağır Vasıta'ya çifte ödül Yalova'da ayakkabı yüklü tır alev alev yandı Yalova'da ayakkabı yüklü tır alev alev yandı

İstanbul, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sermayecik çileği üreticisi 8 ay sürecek mesaisine hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Ünlü Holywood starı Sean Penn'den milyarderlere öneri: Ukrayna'ya 12 savaş uçağı alın!
11:11 Çatıda yangın çıktı, 250 güvercin diri diri yandı
11:07 Zelenski'den kan donduran iddia: Rusya çekilirken ölülerin bedenlerine bile mayın yerleştirmiş
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:28 Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:28:30. #1.12#
SON DAKİKA: Sermayecik çileği üreticisi 8 ay sürecek mesaisine hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement