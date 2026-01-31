Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor

Haberin Videosunu İzleyin
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
31.01.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Haber Videosu

Altın, rekor seviyelerin ardından 46 yılın en sert günlük düşüşünü yaşarken, uzmanlar yüksek oynaklık nedeniyle yatırımcıları temkinli olmaya çağırıyor; sert düşüş sonrası Çin'in yüklü alımları ise dikkat çekiyor.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ardı ardına gelen açıklamaları altın fiyatlarında sert hareketlere neden oldu. Haftanın ilk günlerinde tarihi yükselişler kaydeden ons altın, 5 bin 595 dolara çıkarak rekor kırdı. Ancak kâr satışlarının devreye girmesiyle birlikte fiyatlar hızla yön değiştirdi. 30 Ocak 2026'da 5 bin 450 dolar seviyesini gören ons altın, günün ilerleyen saatlerinde sert satışlarla karşılaştı.

46 YIL SONRA EN SERT DÜŞÜŞ

Uluslararası piyasalarda yaşanan satış dalgası, emtia piyasalarında adeta paniğe yol açtı. XAUUSD paritesi, aynı gün içinde 4 bin 682 dolara kadar gerileyerek yüzde 14,11'lik düşüş kaydetti. Bu hareket, altının son 46 yılda tek günde yaşadığı en sert değer kaybı olarak kayıtlara geçti. Gün içindeki 768 dolarlık kayıp ise miktar bazında altın tarihinin en büyük günlük düşüşü oldu.

UZMANLARDAN TEMKİN UYARISI

Ekonomistler, emtia piyasalarında benzeri görülmemiş bir oynaklık yaşandığına dikkat çekti. Uzmanlar, bu süreçte kısa vadeli al-sat işlemlerinden kaçınılmasını, özellikle kaldıraçlı pozisyonların ciddi risk barındırdığını vurguladı. Altın fiyatlarındaki dengesiz seyrin yıl boyunca sürebileceği uyarısı da öne çıktı.

ÇİN'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Altın ve gümüşteki sert düşüşün ardından dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'in, piyasadan yüksek miktarlarda altın ve gümüş alımına başladığı öğrenildi. Bu hamle, küresel piyasalarda yeni bir denge arayışının işareti olarak değerlendirildi.

Ekonomi, Güncel, Piyasa, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ferhat Ataş Ferhat Ataş:
    adı üstünde altın 2 düşerse 5 çıkar 8 2 Yanıtla
  • Turan Oluc Turan Oluc:
    çin ABD'nin hamlesini karşı hamle yapıyor 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Antalya’daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın Antalya'daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu
İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
ABD’de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni mafyalara savaş açtı ABD'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni mafyalara savaş açtı

15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:43
İstanbul Ataşehir’de büyük yangın Fabrika adeta küle döndü
İstanbul Ataşehir'de büyük yangın! Fabrika adeta küle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 16:14:16. #7.11#
SON DAKİKA: Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.