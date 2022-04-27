Sertifikalı kursiyerler hibe arı ile üretime başladı - Son Dakika
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Sertifikalı kursiyerler hibe arı ile üretime başladı

27.04.2022 12:08
Sertifikalı kursiyerler hibe arı ile üretime başladı

Yüreğir Belediyesi Arıcılık Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler belediyenin arı ve kovan desteği ile kaliteli bal üretimine başladılar.

Yüreğir Belediyesi Arıcılık Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler belediyenin arı ve kovan desteği ile kaliteli bal üretimine başladılar.

Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve TAYEM birliğiyle düzenlenen arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler aldıkları hibe arı, kovan ve arıcılık ekipmanları desteği ile üretime başladı.

Yüreğir Belediyesi olarak her zaman üreticinin, çiftçinin yanında olduklarını belirten Başkan Kocaispir, "Arıcılık kursumuzu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Daha önce nasıl ki çiftçimizin, esnafımızın yanında olduysak arıcılıkla ilgili üretime odaklanacak girişimcilerimize de arı, kovan ve ekipman desteği sağladık. Yeter ki üretim olsun, imkanlarımız ölçüsünde desteklerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

Arı ve kovan desteğinden yararlanan kursiyerlerden Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Mustafa Taşçı, "Akpınar Mahallemizde ikamet ediyorum. Sağ olsun belediyemiz böyle bir imkanı sundu. Çok da güzel oldu benim için. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir eğitimci olarak böyle kursların devam etmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kursa katılan Çatalpınar Mahallesi sakinlerinden Ahmet Akal ise, "Başkanımızın önerisi ile eşim, gelinim ve ben kursa katıldık. Kurs sonunda bize arı desteğinde bulundular. Arılarımızı da çoğalttık. Diğer kurslara da katılmayı düşünüyoruz. Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Sertifikalı kursiyerler hibe arı ile üretime başladı
Sertifikalı kursiyerler hibe arı ile üretime başladı
Sertifikalı kursiyerler hibe arı ile üretime başladı

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Yüreğir Belediyesi, Kovan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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