Setur ve Microsoft'tan Yeni Nesil Turizm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Setur ve Microsoft'tan Yeni Nesil Turizm

22.08.2025 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Setur, Microsoft ile yapay zeka odaklı turizm deneyimlerini geliştirmek için etkinlik düzenledi.

Setur, "Turizm 5.0" hedefi doğrultusunda, Microsoft ile "Yeni Nesil Turizm Deneyimleri" konulu seyahat etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen etkinlik, turizmi yapay zeka ile yeniden şekillendirmeyi hedefleyen bir platform olarak öne çıktı.

Etkinliğe Setur Turizm ve Microsoft ekipleri katılırken, katılımcılar müşteri deneyiminde dijital unsurların artırılmasından, sektöre ilişkin yenilikçi çözüm ve yaklaşımlara kadar pek çok alanda fikirler üretti.

Süreç boyunca farklı birimlerden gelen çalışanların yaratıcı faaliyetleri, Microsoft'un üretken yapay zeka çözümleriyle birleşerek somut prototiplere dönüştü.

Microsoft'un "Copilot Studio" ve" Azure AI Foundry" servisleri, etkinlik boyunca aktif olarak kullanıldı. Söz konusu teknolojiler sayesinde gruplar, kişiselleştirilmiş seyahat deneyiminden veri odaklı karar destek sistemlerine, dijital müşteri etkileşiminden operasyonel verimliliğe kadar uzanan uygulamalar geliştirdi, böylece, yapay zekanın turizme entegre edilmesi adına somut adımlar atıldı.

SeturTech çatısı altında şekillenen ver Setur'un "Turizm 5.0" vizyonunun da önemli bir ayağı olarak görülen işbirliği, yapay zeka teknolojilerini seyahat deneyiminin her aşamasına entegre etmeyi amaçlıyor.

Travelthon, Setur'un uzun vadeli hedefleri arasında yer alan müşteri bağlılığını artırma, kişiselleştirilmiş çözümler sunma ve sektörün dijital dönüşümüne öncülük etme yolculuğunda kilometre taşı olabilecek fikirler sunuyor.

"Teknolojiyi stratejik bir değer olarak konumlandırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen, Setur Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Lideri Nilay Azizoğlu, geleceğin seyahat deneyimini birlikte şekillendirmek amacıyla bir araya geldikleri hackathonda yapay zeka teknolojisinin ve stratejiye odaklanmanın dönüştürücü gücünün gözler önüne serildiğini belirtti.

Azizoğlu, etkinlikte seyahat sektörünün geleceğine yön verecek fikirlerin üretildiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekanın katkısını hem IT ekipleri hem de ürün sahipleri olarak deneyimledik. Setur olarak, sürdürülebilir büyüme, müşteri deneyimi ve operasyonel mükemmellik hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken, teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil, aynı zamanda stratejik bir değer olarak konumlandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Yapay Zeka, Microsoft, Teknoloji, Ekonomi, Turizm, Setur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Setur ve Microsoft'tan Yeni Nesil Turizm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:21:50. #7.11#
SON DAKİKA: Setur ve Microsoft'tan Yeni Nesil Turizm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.