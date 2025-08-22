Setur ve Microsoft'tan Yeni Nesil Turizm

Setur, "Turizm 5.0" hedefi doğrultusunda, Microsoft ile "Yeni Nesil Turizm Deneyimleri" konulu seyahat etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen etkinlik, turizmi yapay zeka ile yeniden şekillendirmeyi hedefleyen bir platform olarak öne çıktı.

Etkinliğe Setur Turizm ve Microsoft ekipleri katılırken, katılımcılar müşteri deneyiminde dijital unsurların artırılmasından, sektöre ilişkin yenilikçi çözüm ve yaklaşımlara kadar pek çok alanda fikirler üretti.

Süreç boyunca farklı birimlerden gelen çalışanların yaratıcı faaliyetleri, Microsoft'un üretken yapay zeka çözümleriyle birleşerek somut prototiplere dönüştü.

Microsoft'un "Copilot Studio" ve" Azure AI Foundry" servisleri, etkinlik boyunca aktif olarak kullanıldı. Söz konusu teknolojiler sayesinde gruplar, kişiselleştirilmiş seyahat deneyiminden veri odaklı karar destek sistemlerine, dijital müşteri etkileşiminden operasyonel verimliliğe kadar uzanan uygulamalar geliştirdi, böylece, yapay zekanın turizme entegre edilmesi adına somut adımlar atıldı.

SeturTech çatısı altında şekillenen ver Setur'un "Turizm 5.0" vizyonunun da önemli bir ayağı olarak görülen işbirliği, yapay zeka teknolojilerini seyahat deneyiminin her aşamasına entegre etmeyi amaçlıyor.

Travelthon, Setur'un uzun vadeli hedefleri arasında yer alan müşteri bağlılığını artırma, kişiselleştirilmiş çözümler sunma ve sektörün dijital dönüşümüne öncülük etme yolculuğunda kilometre taşı olabilecek fikirler sunuyor.

"Teknolojiyi stratejik bir değer olarak konumlandırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen, Setur Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Lideri Nilay Azizoğlu, geleceğin seyahat deneyimini birlikte şekillendirmek amacıyla bir araya geldikleri hackathonda yapay zeka teknolojisinin ve stratejiye odaklanmanın dönüştürücü gücünün gözler önüne serildiğini belirtti.

Azizoğlu, etkinlikte seyahat sektörünün geleceğine yön verecek fikirlerin üretildiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekanın katkısını hem IT ekipleri hem de ürün sahipleri olarak deneyimledik. Setur olarak, sürdürülebilir büyüme, müşteri deneyimi ve operasyonel mükemmellik hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken, teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil, aynı zamanda stratejik bir değer olarak konumlandırmaya devam edeceğiz."