Sevgililer Günü öncesi gül üreticisi fiyatlardan memnun

Türkiye'nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'in Menderes ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle talebin arttığı gülde hasat telaşı yaşanıyor.

Menderes'te yaklaşık 800 dekarlık alanda örtü altı üretimle yılın her ayı gül yetiştiriliyor.

İlçenin Altıntepe, Küner ve Develi mahallelerinde yoğunlaşan gül yetiştiriciliği, yaklaşık 400 aileye kazanç, 2 bin civarında kişiye iş imkanı sağlıyor.

Menderes'te gül üretimi yazlık ve kışlık olarak yapılıyor. Yıllık 23 milyon dal gül üretim potansiyeline sahip ilçedeki güllerin yarısı kış aylarında hasat ediliyor. Kışlık gül üretiminde hasat, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelecek şekilde planlanıyor. Kış güllerinin tamamına yakını Sevgililer Günü'ne yakın piyasaya sürülüyor.

Örtü altı yetiştiriciliği sayesinde kış aylarında da üretim yapılan ilçe, kışlık gülde iç pazar talebinin önemli bölümünü karşılıyor.

Sabah saatlerinde seralarına gelen üreticiler, ekim ayından bu yana özenle büyüttükleri gülleri topluyor. Toplanan güller, demet haline getirilip mezatlara götürülerek satışa sunuluyor.

14 Şubat için 3 milyonu aşkın gül

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, AA muhabirine, hava şartlarının bu sene tam gül üreticisinin istediği şekilde olduğunu söyledi.

Gülün büyürken ihtiyaç duyduğu yağmuru, güneşi iyi şekilde gördüğünü belirten Kış, "Ürün çeşitlerimiz çok güzel. Kırmızı gül kalite olarak şu anda mükemmel. Hem yağmur hem de güneşi aldı." dedi.

Kış, kış mevsiminde ülke gül üretiminin yüzde 50-60'ının Menderes bölgesinde yapıldığına dikkati çekerek, "Bu sene kalitemiz çok yüksek olduğu için sevinçliyiz. Üretimde sıkıntımız yok. 14 Şubat için hasat edilen gül sayısı 3 milyon dalı geçecek." diye konuştu.

Çiçekçiler için 14 Şubat'ın önemini vurgulayan Kış, şunları kaydetti:

"Geçen sene 20-25 lira arasında satmıştık gül dalını. Bu sene de kalitesine göre 20-30 lira arasında. Gülün kalitesine göre bu fiyatlar değişiklik gösteriyor. Çiçekçi dükkanına girdiğinizde bütçenize göre her türlü çiçeği alabilirsiniz. Kalite anlamında geçen sene 20 liraya satılan bir gül bu sene 25 ile 30 lira arası. Akaryakıt, elektrik gibi giderler arttı tabii. Fiyatı yükseltecek birçok etken var ama bizler bugünü bekliyoruz, karlarımızdan feragat ediyoruz."

Menderes'te gül yetiştiren Şaban Serdaş da kışlık gülün 4 ayda yetiştiğini belirterek, "Her gün tek tek bakımını yapıyoruz. Bakımı zordur. Üzerinde çift naylonu var, fıskiye sistemi var. Soğuktan iyi korumak gerekiyor. Bu sene gülün kalitesi iyi. Nem çok olmadı, gülün sevdiği poyraz vardı. Bunlar olumlu. Gülün fiyatını biz belirlemiyoruz, alıcı mezatta belirliyor. Geçen sene mezatta 3-7 liraya satılmıştı gülün dalı. Bu sene gülün kalitesine göre 5-15 arası değişti. Fiyat şu an memnun edici." dedi.