Seyahat harcamaları salgın öncesi dönemi yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyahat harcamaları salgın öncesi dönemi yakaladı

31.05.2022 09:33
Seyahat harcamaları salgın öncesi dönemi yakaladı

Mastercard Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022'de eğlence ve iş amaçlı uçuş rezervasyonları salgın öncesi seviyeleri aştı, yolcu gemilerine, otobüslere ve trenlere yapılan harcamalarda ise önemli gelişmeler yaşandı.

Mastercard Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022'de eğlence ve iş amaçlı uçuş rezervasyonları salgın öncesi seviyeleri aştı, yolcu gemilerine, otobüslere ve trenlere yapılan harcamalarda ise önemli gelişmeler yaşandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Mastercard Ekonomi Enstitüsü'nün 2022'nin ilk çeyreğinde küresel seyahat durumu hakkında 37 pazarla ilgili yaptığı araştırmada elde ettiği kritik bilgiler paylaşıldı.

Araştırmaya göre, uçuş rezervasyonu trendlerinin mevcut hızda devam etmesi halinde, 2022'de geçen yıla kıyasla 1,5 milyar daha fazla yolcunun uçakla seyahat edeceği tahmin ediliyor. Avrupa ve Orta Doğu'ya uçuş rezervasyonu trendleri de aynı hızda devam ederse, 2022'de geçen yıla kıyasla Avrupa'ya 550 milyon, Orta Doğu'ya ise 115 milyon daha fazla yolcunun gelmesi öngörülüyor.

Salgın kısıtlamalarının çok sıkı uygulandığı İngiltere gibi ülkelerde karantina kısıtlamalarının gevşetilmesi seyahatlerde çok hızlı bir artışa sebep olurken, uçak rezervasyonları 6 hafta içinde 2019 seviyelerinin 2 katına çıktı.

Tatil ve iş uçuşları salgın öncesi seviyeleri aşıyor

Araştırmaya göre, salgının önemini yavaş yavaş yitirmesi ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla 2022'de turizm ve seyahatler anlamında hızlı bir dönem yaşanıyor.

Nisan sonunda, tatil amaçlı uçuş rezervasyonları 2019 seviyelerini yüzde 25 oranında aştı, kısa ve orta mesafeli tatil uçuş rezervasyonları ise yüzde 27 arttı.

Çalışma hayatının normale dönmesi, ofislerin açılmaya başlamasıyla birlikte küresel ticari uçuş rezervasyonları, martta ilk kez salgın öncesi seviyeleri aştı ve uzun mesafeli uçuşlar özellikle nisanda çift haneli rakamlara ulaştı.

Grup seyahatinde daha fazla rahatlama, harcama seviyelerini de artırdı. Gemi seyahatlerine yapılan küresel harcamalar, 2019 seviyelerinin altında kalsa da, ocaktan nisan sonuna kadar yüzde 62 artış oldu. Otobüsler salgın öncesi seviyelere geri dönerken, demir yolu harcamaları ise yüzde 7 geride kaldı. Otoyol geçişleri yaklaşık yüzde 19, araç kiralama harcamaları yüzde 12 artarak araç ile kara yolu yolculuklarının çekiciliğini koruduğunu ortaya koydu.

???????En fazla harcama artışı görülen alanlar yüzde 72 ile eğlence mekanları oldu

Araştırmaya göre, uluslararası seyahatlerde kişiler, hediyelik eşya gibi alışverişler yerine daha fazla deneyim yaşamaya bütçe ayırdı, deneyimsel harcamalar 2019 seviyelerinin yüzde 34 üzerine yükseldi.

En fazla harcama artışı görülen alanlar yüzde 72 ile eğlence mekanları olurken, etkinlikler yüzde 35 ile ikinci sırayı aldı.

Şirket açıklamasında, Mastercard'ın dünyanın dört bir yanında sektör paydaşlarına iç görü sağlama amacıyla oluşturduğu Turizm Platformu'nun sunduğu raporların, turistlerin profili ve seyahat alışkanlıklarıyla ilgili önemli bulguları ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, ortaya çıkan raporlarda, tüketicilerin seyahat öncesi araştırmalarından, seyahat noktalarında kalma sürelerine, seyahatleri sırasında edindikleri deneyimlerden, sosyal medya paylaşımlarına, turizm sektörü paydaşlarına kadar birçok önemli analize yer verildiği vurgulandı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif, komisyonda kabul edildi
Kaynak: AA

Mastercard, Ekonomi, Turizm, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Seyahat harcamaları salgın öncesi dönemi yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Güzel oyuncu Hande Soral, ilk bebeğini dünyaya getirdi
09:33 Yapılan zamlar fark yaratmadı! Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı
09:31 38 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Miras" operasyonu başlatıldı! 143 şüpheli şahıs tespit edildi
09:30 İki arkadaşın kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan gencin imdadına mahalleli yetişti
09:27 Şıklık yarışına girdiler! İşte ELLE Style Awards 2022'nın ödülleri ve sahipleri
09:24 Galatasaray'dan transfer atağı! Adı başka kulüplerle anılan Oğuzhan Özyakup ile iletişim kuruldu
09:21 Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
01:08 Tanju Özkan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri AK Partiyi harekete geçirdi: Gereğini yapacağız
01:02 Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 09:54:22. #1.12#
SON DAKİKA: Seyahat harcamaları salgın öncesi dönemi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement