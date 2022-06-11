Seydikemer Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi onaylandı - Son Dakika
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Seydikemer Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi onaylandı

11.06.2022 12:47
Seydikemer Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi onaylandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Antalya, Denizli ve Burdur sınırında kuruluş çalışmaları tamamlanan Seydikemer Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından onaylandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Antalya, Denizli ve Burdur sınırında kuruluş çalışmaları tamamlanan Seydikemer Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından onaylandı.

OSB'nin onaylanmasının ardından Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Başkan yardımcısı Mustafa Karakuş ve Meclis Üyesi Levent Tosun Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette Muğla Valiliği himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanarak tüzel kişilik kazanan Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları istişare edildi.

2 bin 500 kişiye istihdam sağlaması öngörülen Seydikemer Süt TDİOSB, Kırsal Çobanisa köyü mevkiinde Bin 150 dekar alan içinde yaklaşık 25 bin büyükbaş hayvan kapasiteli ahırların yerleşeceği hayvancılık parselleri ile süt işleme tesisi, yem fabrikası, hayvan hastanesi, Ar-Ge merkezi ve biyogaz tesisi gibi sanayi tesislerinin yerleşeceği sanayi parsellerinden oluşacak şekilde planlandı.

Tarımsal üretim yapanlarla sanayicileri bir araya getirmek, üretimde verimlilik ve karlılık sağlamak, ortak altyapı hizmetlerinden birlikte faydalanmak, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve markalaşma ile kalite standartlarının yükseltmek, ortak arıtma tesisleriyle Çevre Kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurulacak olan Süt ihtisas OSB Muğla'da hayvancılığı destekleyerek devamlılığını sağlayacak.

Antalya, Burdur Denizli ve Muğla'nın kesişim noktasında yer alan Seydikemer'in kırsal Çobanisa Mahallesinde kurulacak olan bölgenin süt sığırcılığında ihtisaslaşan ilk Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi bölgesi olacağını ve süt OSB ile Seydikemer'in süt sığırcılığının merkezi haline geleceğini vurgulayan Vali Orhan Tavlı 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan 2 bin 500 hayvan kapasiteli 1,14 milyon metrekare alanda hastalıktan ari işletmeyi barındıracak olan proje, Türkiye'nin 33. Tarıma Dayalı İhtisas Sanayi Bölgesi olarak tescil edildiğini ifade edildi. - MUĞLA

Seydikemer Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi onaylandı
Seydikemer Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi onaylandı
Seydikemer Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi onaylandı
Seydikemer Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi onaylandı
Seydikemer Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi onaylandı

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Seydikemer, Antalya, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Seydikemer Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi onaylandı - Son Dakika

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