Seyhan Belediyesi Kadrolu İşçilere Yüksek Ücret Verme Kararı Aldı

Ekonomi

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyede çalışan kadrolu işçiler için tüm imkanları zorlayarak 47 bin 500 lira ücret verme kararı aldıklarını belirtti. Akay, "Emeğin değerini en üstte tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Seyhan halkı ile birlikte yönettikleri ilçenin tüm alanlarında kıymetli emekleri olan taşeron işçilerin kısa bir süre önce ücretlerini 36 bin lira yaptıklarını belirten Akay, "Kadrolu işçilerimizin ücretleri konusunda da DİSK Genel İş 1 Nolu Şube yönetimi ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bütün imkanlarımızı zorladık ve süreçte sona geldik. Aldığımız karar gereğince en düşük kadrolu işçimizin ücretini 47 bin 500 lira olarak belirledik. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

"Güle güle harcasınlar"

Akay konuşmasını şöyle tamamladı, "Emek en yüce değerdir" ilkesine sadık kalan belediyecilik anlayışı ile Seyhan Belediyesi'nin çalışanlarının haklarını her zaman koruduk. İşçimizin rahat bir hayat ortamında çalışmasını sağladığımız gibi, tüm haklarını da kesintisiz veren bir belediye olduk. Taşeron işçilerimizin ardından kadrolu işçilerimizin ücretlerine dair vermiş olduğumuz bu karar ile sevinçlerine ortak olmak da bizleri mutlu ediyor. Aileleri ile birlikte güle güle harcasınlar" dedi. - ADANA