SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek

29.03.2023 17:45
SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.

EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı. Bu çerçevede EYT işlemlerinin hızlandırılmasını adına SGK çalışanlara aylık 3 ay boyunca fazla mesai verilecek. Verilecek fazla mesai ile saatlik 27 lira alan SGK çalışanlarının ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya çıkarılacak. SGK çalışanları aylık 3 bin lira fazla mesai alırken bu rakam 6 bin liranın üzerine çıkacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
AK Partili Elitaş: EYT işlemlerini yapan SGK personeline 3 ay fazla mesai verilecek AK Partili Elitaş: EYT işlemlerini yapan SGK personeline 3 ay fazla mesai verilecek SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek Bakan Bilgin: 'SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir' Bakan Bilgin: 'SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir'

Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Derbi öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Valencia beklenenden erken döndü
19:03 Hangi kulüpler maçların geçersiz sayılmasını istedi? İşte verilen oylar
18:55 "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna Muharrem İnce'den net yanıt: Öyle bir şey demedim
18:46 Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu uğurlarken söylediği cümle görüşmenin önüne geçti: Hoşgeldiniz, güle güle
17:59 Osmaniye'de şiddetli fırtına nedeniyle binadan kafasına beton parçası düşen eski savcı hayatını kaybetti
18:27 Antalya'da depremzedeleri taşıyan otomobil uçuruma yuvarlandı! 3 ölü, 1 yaralı
18:37 Bedeli ağır oldu! Ankaragücü-Beşiktaş maçında futbolculara tekme atan taraftara hapis cezası
18:33 Kılıçdaroğlu ile görüşen İnce'den dikkat çeken ittifak mesajı: Menfaatler değil ilke ittifakları olmalıdır
18:07 Son Dakika: Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın, "Ligden çekilen takımların maçları sayılmasın" önerisine 11 kulüpten 7'si olumlu oy verdi
17:52 Galatasaray'dan çok ses getirecek iş anlaşması! Aslanlar dünyaya açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2023 19:32:45. #1.12#
SON DAKİKA: SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement