SGK\'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet\'ten sorgulanabiliyor

10.03.2026 14:39
SGK'nın dijital sistem güncellemesiyle geçmişte çeşitli nedenlerle ödenmemiş prim iadesi, rapor parası ve hatalı kesinti gibi alacakların e-Devlet üzerinden sorgulanarak geri alınabileceği belirtilirken, vatandaşların 5 yıllık zaman aşımı süresi dolmadan başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dijitalleşme çalışmaları kapsamında geçmişe dönük bazı alacakların iade edilmesine yönelik sistemde güncelleme yaptı. Kurum kayıtlarında yer alan ve çeşitli nedenlerle vatandaşlara ödenmemiş bazı tutarlar için geri ödeme yapılabileceği belirtildi.

Yetkililer, birçok kişinin sistemde kayıtlı banka hesabı bulunmaması ya da başvuru yapılmaması nedeniyle bazı ödemelerin uzun süre beklemede kaldığını ifade etti. Mart 2026 itibarıyla yapılan güncellemeyle birlikte vatandaşların bu alacaklarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabileceği aktarıldı.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

SGK tarafından iade edilebilecek bazı ödeme kalemlerinin bulunduğu belirtilirken bu ödemelerin çalışanların yanı sıra emeklileri ve bazı durumlarda ev hanımlarını da kapsayabildiği ifade edildi. Kurumdan yapılan bilgilendirmeye göre en sık karşılaşılan iade türleri arasında emeklilik yaşı dolmuş ancak prim günü eksik olan kişilerin ödedikleri primlerin geri alınabildiği prim iadeleri yer alıyor.

Bunun yanı sıra rapor parası, emzirme yardımı, cenaze ödeneği ve yol gideri gibi şahıs ödemeleri ile maaşlardan yapılan hatalı kesintiler veya fazla yatırılan genel sağlık sigortası primleri de geri alınabilecek ödemeler arasında bulunuyor. Kurum verilerine göre bazı vatandaşların hesaplarında 500 TL ile 25 bin TL arasında değişen tutarlar bulunabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL ETMEK MÜMKÜN

Vatandaşlar SGK merkezlerine gitmeden de alacaklarını e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. Bunun için e-Devlet Kapısı sistemine giriş yaparak "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" bölümünden adlarına ödeme olup olmadığı kontrol edilebiliyor. Ardından "Banka Hesabı Tanımlama" bölümünden IBAN bilgisi sisteme eklenebiliyor.

Başvurunun ardından ödemelerin genellikle 3 ila 10 iş günü içinde banka hesabına ya da PTT aracılığıyla yapılabildiği ifade edildi. Öte yandan SGK yetkilileri, iade alacakları konusunda zaman aşımına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Mevzuata göre 5 yıl boyunca talep edilmeyen ödemelerin zaman aşımına uğrayarak kuruma gelir kaydedilebildiği belirtildi.

Bu nedenle geçmiş yıllara ait alacağı olabilecek vatandaşların hak kaybı yaşamamak için sistem üzerinden sorgulama yapmaları önerildi. Kurum verilerine göre sistemde kişi başına ortalama yaklaşık 4 bin 800 TL tutarında bekleyen ödeme bulunuyor.

