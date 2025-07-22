SGK\'dan Emeklilere Zam Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farkının 25 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya hesabından Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farkı ödemesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka veya PTT şubelerinden alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA