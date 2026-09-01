SGK prim borçlarına büyük kolaylık: 148 bin 984 işveren ve çalışanın 183,3 milyar lira borcu tecil edildi

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlarımıza kolaylık sağladık. 4 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık" dedi.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağladıklarını açıkladı. Işıkhan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda, "Prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlarımıza kolaylık sağladık. 4 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık. Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984, tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira, toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı)" ifadelerini kullandı.

İşveren ve çalışanların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Işıkhan, üretim ve istihdamı da desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.