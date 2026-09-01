SGK prim borçlarına büyük kolaylık: 148 bin 984 işveren ve çalışanın 183,3 milyar lira borcu tecil edildi - Son Dakika
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SGK prim borçlarına büyük kolaylık: 148 bin 984 işveren ve çalışanın 183,3 milyar lira borcu tecil edildi

SGK prim borçlarına büyük kolaylık: 148 bin 984 işveren ve çalışanın 183,3 milyar lira borcu tecil edildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağlandığını açıkladı. 4 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında işverenlerin ve 4/b'li sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik uygulanan düzenleme kapsamında 148 bin 984 kişi tecil başvurusunda bulundu, toplam 183,3 milyar lira borç tecil edildi ve tahsilat 7,5 milyar liraya ulaştı.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlarımıza kolaylık sağladık. 4 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık" dedi.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağladıklarını açıkladı. Işıkhan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda, "Prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlarımıza kolaylık sağladık. 4 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık. Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984, tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira, toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı)" ifadelerini kullandı.

İşveren ve çalışanların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Işıkhan, üretim ve istihdamı da desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Işıkhan, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK prim borçlarına büyük kolaylık: 148 bin 984 işveren ve çalışanın 183,3 milyar lira borcu tecil edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SGK prim borçlarına büyük kolaylık: 148 bin 984 işveren ve çalışanın 183,3 milyar lira borcu tecil edildi - Son Dakika
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