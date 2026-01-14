2025'te en borçlu belediye 18 milyar 100 milyon lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu - Son Dakika
Ekonomi

2025'te en borçlu belediye 18 milyar 100 milyon lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu

14.01.2026 12:32
Sosyal Güvenlik Kurumu'na en çok borçlu belediyeler arasında ilk sırayı 18 milyar lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi alırken, Adana ve Ankara büyükşehir belediyeleri ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Belediyelerin toplam SGK borcu 234,2 milyar lira olarak açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en çok borçlu olan belediyelerde ilk sırayı 18 milyar liralık borçla İzmir Büyükşehir Belediyesi alırken, ikinci ve üçüncü sırada Adana ve Ankara yer aldı.

2025 yılı geride kalırken geçtiğimiz yılın en çok konuşulan konularından birisi de belediyelerin SGK'ye olan prim borçları oldu. Bu kapsamda iktidar ve muhalefet partileri arasında çok sayıda münakaşa yaşandı. İktidar partisi muhalefete borçların ödenmemesi nedeniyle yüklenirken, muhalefet ise borçların ödenmesi konusunda iktidarı yardımcı olmamakla suçladı. Belediyelerin SGK'ye toplam prim borçları ise, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam 234,2 milyar lira olarak açıklandı. Bu çerçevede konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını ve borcunu ödeme gayretinde bulunan tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu dile getirmişti. Işıkhan, belediyelerin borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıkları gösterdiklerini de söylemişti.

SGK'ye en çok borcu olan ilk üç belediye İzmir, Adana ve Ankara büyükşehir belediyeleri oldu

Belediyelerin 2025 Ekim ayı itibarıyla borçlarına bakıldığında ise en borçlu belediyeler arasında 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer aldı. İzmir'i 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 lirayla Ankara Büyükşehir Belediyesi takip ederek, en borçlu ilk üç belediye arasında yer aldı. 2025 Ekim ayı itibarıyla şirket borçları, gecikme cezası ve zammı dahil SGK'ye en çok borcu olan diğer belediyelerin sıralaması ise şu şekilde:

"İstanbul Şişli Belediyesi 6 milyar 14 milyon 509 bin 306 lira,

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 254 milyon 514 bin 519 lira,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 900 milyon 215 bin 328 lira,

İstanbul Beşiktaş Belediyesi 3 milyar 586 milyon 829 bin 596 lira,

İstanbul Ataşehir Belediyesi 3 milyar 568 milyon 291 bin 212 lira,

İstanbul Sarıyer Belediyesi 3 milyar 257 milyon 899 bin 347 lira" - ANKARA

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Ankara, Finans, Adana, Son Dakika

