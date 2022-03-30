Shanghai, Kovid-19'dan Etkilenen İşletmelere Yardımcı Olacak Tedbirleri Duyurdu - Son Dakika
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Shanghai, Kovid-19'dan Etkilenen İşletmelere Yardımcı Olacak Tedbirleri Duyurdu

30.03.2022 12:13
Shanghai, Kovid-19'dan Etkilenen İşletmelere Yardımcı Olacak Tedbirleri Duyurdu

SHANGHAİ, 30 Mart (Xinhua) — İlk tahminler, sadece vergiyle ilgili tedbirlerin Shanghai'daki ilgili endüstriler ve işletmeler üzerindeki yükü 2022 yılında yaklaşık 140 milyar yuan (yaklaşık 22 milyar ABD doları) azaltabileceğini gösteriyor. Shanghai Belediye Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Ruan Qing, "Tedbirlerin getirilmesi, Çin'in pandemiden etkilenen şirketlere yardımcı olmak için ilgili politikalarını tamamen uygulamayı hedefliyor. […]

SHANGHAİ, 30 Mart (Xinhua) — İlk tahminler, sadece vergiyle ilgili tedbirlerin Shanghai'daki ilgili endüstriler ve işletmeler üzerindeki yükü 2022 yılında yaklaşık 140 milyar yuan (yaklaşık 22 milyar ABD doları) azaltabileceğini gösteriyor. Shanghai Belediye Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Ruan Qing, "Tedbirlerin getirilmesi, Çin'in pandemiden etkilenen şirketlere yardımcı olmak için ilgili politikalarını tamamen uygulamayı hedefliyor. Tedbirler aynı zamanda Shanghai'da virüsün son dönemdeki artışından etkilenenlere daha güçlü destek sağlamayı da amaçlıyor" dedi.

Vergi indirimleriyle ilgili tedbirler, işletme sermayesi sıkıntısı çeken işletmeleri hedef alıyor. Shanghai Belediye Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı Pang Wei, "Geçen sene, Shanghai'da bulunan 3.000'in üstünde işletme vergi iadesinden yararlandı. Bu sayının bu sene 250.000'e ulaşması bekleniyor" dedi. Bu önlemler sayesinde, 2022'de bütün sektörlerdeki küçük ve mikro işletmeler ile serbest meslek sahibi işletmeler kiralarının bir kısmından muaf tutulabilecek. Desteğin sağlanmasında, son Kovid-19 canlanmasından en çok etkilenen perakende, yeme içme hizmeti ve diğer sektörlere öncelik verildi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Shanghai, Kovid-19'dan Etkilenen İşletmelere Yardımcı Olacak Tedbirleri Duyurdu - Son Dakika


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