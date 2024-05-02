Shell'in düzeltilmiş geliri piyasa beklentisini aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Shell'in düzeltilmiş geliri piyasa beklentisini aştı

Shell\'in düzeltilmiş geliri piyasa beklentisini aştı

Enerji şirketi Shell'in düzeltilmiş geliri ilk çeyrekte 7,7 milyar dolara ulaşarak 6,5 milyar dolar olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek rafinaj marjları ve güçlü petrol ticareti, şirketin karının beklentileri aşmasında etkili oldu. Ancak, şirketin bu dönemdeki karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 azaldı. Shell, gelecek üç ayda tamamlamayı planladığı 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlatacağını açıkladı.

02.05.2024 10:11
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Enerji şirketi Shell'in düzeltilmiş geliri ilk çeyrekte 7,7 milyar dolara ulaşarak 6,5 milyar dolar olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Shell, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin düzeltilmiş geliri yılın ilk çeyreğinde 7,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi bu rakamın 6,5 milyar dolar olması yönündeydi. Yüksek rafinaj marjları ve güçlü petrol ticareti, şirketin karının beklentileri aşmasında etkili oldu.

Öte yandan, şirketin bu dönemdeki karı geçen yılın aynı dönemindeki 9,6 milyar dolara göre yüzde 19,8 azaldı.

Shell, gelecek üç ayda tamamlamayı planladığı 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlatacağını açıkladı.

Kaynak: AA

Shell, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Shell'in düzeltilmiş geliri piyasa beklentisini aştı - Son Dakika

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