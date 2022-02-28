Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkıyor - Son Dakika
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Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkıyor

28.02.2022 21:39
Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkıyor

Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkacağını açıkladı.

Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkedeki projelerden çekilme kararı aldı.

Bu kapsamda, şirket Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracak, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacak.

Shell, ayrıca Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesiyle de ilişiğini bitirmeyi planlıyor.

Shell'in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya'daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu kararın Gazprom ve diğer kuruluşların değerine zarar vereceği öngörülüyor.

Shell, bp ve Equinor'un ardından Rusya'daki projelerinden ayrılacağını açıklayan üçüncü şirket oldu.

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Ukrayna, Gazprom, Rusya, Shell, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkıyor - Son Dakika


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