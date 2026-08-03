Shell, Yenilenebilir Enerji Portföyünü TotalEnergies'e Satıyor - Son Dakika
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Shell, Yenilenebilir Enerji Portföyünü TotalEnergies'e Satıyor

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Shell, Avrupa'daki yenilenebilir enerji faaliyetlerini TotalEnergies'e devretmek için anlaştı.

İngiliz enerji şirketi Shell, Avrupa'daki karasal yenilenebilir enerji iş portföyünü Fransız enerji şirketi TotalEnergies'e satmak üzere anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Shell'in Avrupa'daki karasal yenilenebilir enerji faaliyetleri TotalEnergies'e devredilecek.

Satın alınan portföyde, ağırlıklı olarak İtalya ve Hollanda'da bulunan, işletmede veya inşaat aşamasındaki yaklaşık 500 megavat kapasiteli güneş ve rüzgar enerjisi santralleri yer alıyor.

Anlaşma ayrıca, İtalya, İngiltere ve İspanya'da geliştirilmekte olan toplam 3,5 gigavat kapasiteli güneş, rüzgar ve batarya depolama projelerini de kapsıyor.

Düzenleyici kurumların onayına tabi olan işlemin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. İşlemin ardından söz konusu portföyün tamamı TotalEnergies'in kontrolüne geçecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Shell, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Shell, Yenilenebilir Enerji Portföyünü TotalEnergies'e Satıyor - Son Dakika

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