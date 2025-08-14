Siber Tehditlerden Korunmanın İpuçları

Kaspersky, çevrim içi fitness yolculuğunda yaygın siber tehditlerden kaçınmanın ve dijital refahı korumanın pratik ipuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya ağları, çevrim dışı hizmetlerin ulaşamayacağı şekilde kişisel fitness alışkanlıklarını yeniden şekillendiriyor. Egzersiz demoları, dönüşüm hikayeleri, fitness ipuçları ve daha fazla ilgi çekici içerikler üreterek, kişisel antrenörler kendilerini içerik üreticileri haline getiriyor, küresel kitlelere ulaşıyor ve takipçilerini hizmetleri için ödeme yapmaya ikna ediyor.

Küresel çevrim içi fitness pazarının 2033'e kadar yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 29,6 olacak şekilde büyüyeceği tahmin ediliyor. Ancak, bu tür sanal programlara kaydolmak genellikle sağlık verileri, gelişim fotoğrafları ve ödeme bilgileri gibi hassas kişisel bilgilerin, hiç tanışmadığınız biriyle paylaşılmasını gerektiriyor.

Paylaşımların çoğu, genellikle herhangi bir sözleşme veya yeterli resmi anlaşma olmaksızın, eğitmenin sosyal medya profili veya mesajlaşma araçları aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu durum, kullanıcıların kişisel bilgilerinin tehlikeye atılması veya kötüye kullanılması riskini önemli ölçüde artırıyor.

Çevrim içi kişisel antrenman hizmetleriyle ilgili belirli ihlaller yaygın olarak bildirilmemiş olsa da, fitness uygulamaları benzer talihsizliklerle sık sık manşetlere taşınıyor. Fitness uygulamalarıyla sanal antrenörler arasındaki paralellikler göz önüne alındığında, kullanıcıların dikkatli olması bir zorunluluk olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda "üçüncü taraf araçlara maruz kalma", "gelişim fotoğraflarının kullanımı", "kimlik sahtekarlığı riskleri" verinin kötüye kullanımı biçimleri arasında yer alıyor.

Kaspersky uzmanları, tehlikelerden korunmak için eğitmenin kimliğinin doğrulanması, güvenilir bir güvenlik çözümü kullanılması ve HTTPS'nin kontrol edilmesini önererek, doğrulanmamış bağlantılara tıklanılmaması uyarısında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Gizlilik Uzmanı Anna Larkina, bu risklerin endişe verici görünse de çevrim içi fitness programlarının tamamen terk edilmesi gerektiği anlamına da gelmediğini belirtti.

Egzersizden önce ısınma hareketleri yapar gibi, oturum açmadan önce verileri korumak gerektiğini aktaran Larkina, "Sanal koçluk, potansiyel tehlikelerin farkında olup verilerinizi ve gizliliğinizi korumak için önlemler aldığınız sürece, hala güçlü ve motive edici bir araç olabilir." ifadesini kullandı.