Siber Tehditlerden Korunmanın İpuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Siber Tehditlerden Korunmanın İpuçları

14.08.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky, çevrim içi fitness'ta veri güvenliği için öneriler sundu, dikkatli olun diyor.

Kaspersky, çevrim içi fitness yolculuğunda yaygın siber tehditlerden kaçınmanın ve dijital refahı korumanın pratik ipuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya ağları, çevrim dışı hizmetlerin ulaşamayacağı şekilde kişisel fitness alışkanlıklarını yeniden şekillendiriyor. Egzersiz demoları, dönüşüm hikayeleri, fitness ipuçları ve daha fazla ilgi çekici içerikler üreterek, kişisel antrenörler kendilerini içerik üreticileri haline getiriyor, küresel kitlelere ulaşıyor ve takipçilerini hizmetleri için ödeme yapmaya ikna ediyor.

Küresel çevrim içi fitness pazarının 2033'e kadar yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 29,6 olacak şekilde büyüyeceği tahmin ediliyor. Ancak, bu tür sanal programlara kaydolmak genellikle sağlık verileri, gelişim fotoğrafları ve ödeme bilgileri gibi hassas kişisel bilgilerin, hiç tanışmadığınız biriyle paylaşılmasını gerektiriyor.

Paylaşımların çoğu, genellikle herhangi bir sözleşme veya yeterli resmi anlaşma olmaksızın, eğitmenin sosyal medya profili veya mesajlaşma araçları aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu durum, kullanıcıların kişisel bilgilerinin tehlikeye atılması veya kötüye kullanılması riskini önemli ölçüde artırıyor.

Çevrim içi kişisel antrenman hizmetleriyle ilgili belirli ihlaller yaygın olarak bildirilmemiş olsa da, fitness uygulamaları benzer talihsizliklerle sık sık manşetlere taşınıyor. Fitness uygulamalarıyla sanal antrenörler arasındaki paralellikler göz önüne alındığında, kullanıcıların dikkatli olması bir zorunluluk olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda "üçüncü taraf araçlara maruz kalma", "gelişim fotoğraflarının kullanımı", "kimlik sahtekarlığı riskleri" verinin kötüye kullanımı biçimleri arasında yer alıyor.

Kaspersky uzmanları, tehlikelerden korunmak için eğitmenin kimliğinin doğrulanması, güvenilir bir güvenlik çözümü kullanılması ve HTTPS'nin kontrol edilmesini önererek, doğrulanmamış bağlantılara tıklanılmaması uyarısında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Gizlilik Uzmanı Anna Larkina, bu risklerin endişe verici görünse de çevrim içi fitness programlarının tamamen terk edilmesi gerektiği anlamına da gelmediğini belirtti.

Egzersizden önce ısınma hareketleri yapar gibi, oturum açmadan önce verileri korumak gerektiğini aktaran Larkina, "Sanal koçluk, potansiyel tehlikelerin farkında olup verilerinizi ve gizliliğinizi korumak için önlemler aldığınız sürece, hala güçlü ve motive edici bir araç olabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kaspersky, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siber Tehditlerden Korunmanın İpuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
10:35
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu’nu zora sokacak mahkeme kayıtları
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:59
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
14:50
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
14:40
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
14:30
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 11:45:29. #7.13#
SON DAKİKA: Siber Tehditlerden Korunmanın İpuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.