Şiddetli fırtınada zarar gören seralar bakıma alındı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, örtü altı yetiştiriciliği geliştirilmesi projesi ile kurulumu tamamlanan, ancak geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtınada seraları zarar gören üreticileri yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtına, Kırkağaç ilçesi Zorağa Mahallesi, Demirci ilçesi Kılavuzlar Mahallesi ve Sarıgöl ilçesi Karacaali Mahallelerinde bulunan 3 adet seraya zarar verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi de üreticiyi bu zor günlerinde yalnız bırakmadı. Seralarda bakım ve onarım çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanarak üreticilere teslim edildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "2016 yılında başlattığımız %75 hibeli seracılık desteğiyle şehrimizde dört mevsim üretimin sürmesi için çalışmalarımız ediyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtına bazı üreticilerimizin seralarına zarar verdi. İki sera komple sökülerek yeniden montajı yapıldı. Bir serada hasar gören kısım onarıldı, naylonları yenilendi. Yapılan çalışmayla üretimin devam etmesini sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla üreticiye yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MANİSA