Şiddetli fırtınada zarar gören seralar bakıma alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Şiddetli fırtınada zarar gören seralar bakıma alındı

08.04.2022 12:17
Şiddetli fırtınada zarar gören seralar bakıma alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, örtü altı yetiştiriciliği geliştirilmesi projesi ile kurulumu tamamlanan, ancak geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtınada seraları zarar gören üreticileri yalnız bırakmadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, örtü altı yetiştiriciliği geliştirilmesi projesi ile kurulumu tamamlanan, ancak geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtınada seraları zarar gören üreticileri yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtına, Kırkağaç ilçesi Zorağa Mahallesi, Demirci ilçesi Kılavuzlar Mahallesi ve Sarıgöl ilçesi Karacaali Mahallelerinde bulunan 3 adet seraya zarar verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi de üreticiyi bu zor günlerinde yalnız bırakmadı. Seralarda bakım ve onarım çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanarak üreticilere teslim edildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "2016 yılında başlattığımız %75 hibeli seracılık desteğiyle şehrimizde dört mevsim üretimin sürmesi için çalışmalarımız ediyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtına bazı üreticilerimizin seralarına zarar verdi. İki sera komple sökülerek yeniden montajı yapıldı. Bir serada hasar gören kısım onarıldı, naylonları yenilendi. Yapılan çalışmayla üretimin devam etmesini sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla üreticiye yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MANİSA

Şiddetli fırtınada zarar gören seralar bakıma alındı
Şiddetli fırtınada zarar gören seralar bakıma alındı

YORUMLAR
500
Doğu Anadolu'nun bazı kısımları için kuvvetli rüzgar uyarısı Doğu Anadolu'nun bazı kısımları için kuvvetli rüzgar uyarısı Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç, Sarıgöl, Fırtına, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şiddetli fırtınada zarar gören seralar bakıma alındı - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:08 Sevgilisinin 3 yaşındaki kızının kalçasında ve genital bölgesinde sigara söndürdü: 35 yıl hapisle yargılanıyor
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:06 86 yaşındaki Nurten nine piyano kursuna başladı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:30:09. #1.12#
SON DAKİKA: Şiddetli fırtınada zarar gören seralar bakıma alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement