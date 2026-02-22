SİDEMİR TMSF'ye Devredildi - Son Dakika
SİDEMİR TMSF'ye Devredildi

22.02.2026 13:58
Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın TMSF'ye devrine karar verdi.

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden birisi olan Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın (SİDEMİR) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) devri için karar aldı.

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında yer alan SİDEMİR, 1998 yılında özelleştirilmiş iş adamı Erol Evcil tarafından satın alınmıştı. Yıllık 720.000 ton çelik üretim kapasitesiyle inşaat demiri ve tel çubuk kaliteleri için 100 mm ila 160 mm kare kütükler üretmekteydi. İç piyasa başta olmak üzere, Avrupa, Orta ve Uzak Doğu, Afrika, Amerika'ya ihracat yapan işletme yaklaşık 4 yıldır üretime ara vermek zorunda kaldı. İşçi çıkartan ve çalışan işçilerinin maaşlarını ödeyemeyin işletme biriken işçe ve devlet alacaklarından dolayı mahkemelik oldu. İşletmeyle ilgili devam eden birçok dava bulunurken Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı kararla SİDEMİR'in TMSF'ye devredilmesi kararı aldı.

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Kasım 2025 tarihli bilirkişi raporuna göre 'Sivas Demir Çelik Fabrikasının iyi yönetilemediği, fabrikanın değerinin düştüğü, fabrikayla ilgili önceden atanan kayyımlık görevinin tedbiren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilmesine, şirket üzerindeki rehinlerin karar kesinleşinceye kadar devamına' karar verdi. Mahkeme itiraz yolunu açık bıraktı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Demir Çelik, Ekonomi, Sidemir, Bursa, Sivas, Son Dakika

14:43
