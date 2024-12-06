Siemens 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu Açıkladı

Ekonomi

Siemens, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, karbonsuzlaştırma, eşitlik ve istihdam sağlama alanlarında 14 iddialı hedefinden 7'sine zamanından önce ulaşan şirket, ilk kez 2024 mali yılında satılan ürünleri ve çözümleriyle müşterilerin Siemens'in tüm değer zincirinde ürettiğinden daha fazla emisyonu (Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonları)1 önlemesini sağladı.

Siemens, 2021'den bu yana hedeflerini, katı ve ölçülebilir temel performans göstergelerini kapsayan bütüncül bir yaklaşım olan stratejik sürdürülebilirlik çerçevesi DEGREE ile tanımlıyor.

Müşterilerinde azalttığı 144 milyon tonluk karbondioksit eşdeğeri emisyon kapsamına Innomotics dahil değil. 121 milyon ton karbondioksit eşdeğeri (CO2e) değer zinciri emisyonları Siemens Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarını yansıtırken, Kapsam 3 iştirak emisyonlarına Innomotics dahil değil.

Siemens teknolojisi endüstriyel karbonsuzlaştırma ve kaynak verimliliğine yön veriyor

Siemens'in endüstri, altyapı, ulaşım ve sağlık alanlarındaki müşterileriyle çevre koruma ve karbonsuzlaştırma alanında büyük bir etkisi bulunuyor. Şirketin, 2024 mali yılında müşterilere satılan yenilikçi ürünlerinin kullanım ömürleri boyunca yaklaşık 144 milyon ton sera gazı emisyonunu önlemesi bekleniyor.

Şirket, iklim koruma çalışmaları kapsamında, kendi faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit eşdeğeri emisyonlarını azaltma konusunda önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Araç filosunun elektrifikasyonu, üretim tesisleri, binaların verimliliği ve elektrifikasyonunun artırılması amacıyla Siemens'in kendi teknolojilerinin kullanılması da dahil olmak üzere 2022 mali yılında açıklanan kapsamlı yatırımlar etkisini sürdürüyor.

Siemens, Ckarbondioksit eşdeğeri emisyonlarını 2019 baz yılına kıyasla yüzde 60 azaltarak, 2025'e kadar kendi operasyonlarından kaynaklanan karbondioksit eşdeğerini yüzde 55 azaltma şeklindeki ara hedefine bir yıl önceden ulaştı. Şirket, 2030 mali yılı sonuna kadar kendi operasyonlarında karbondioksit eşdeğeri emisyonlarında yüzde 90 azalma sağlamayı ve 2050 mali yılına kadar değer zinciri genelinde net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı amaçlıyor.

Şirketin 2030 ve 2050 emisyon azaltma hedefleri, 2024 mali yılındaki daha iddialı net sıfır standardı doğrultusunda Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylanmış ve Siemens'in iklim değişikliğiyle mücadelede Paris Anlaşması'nın ana hedefine ulaşma taahhüdü yeniden teyit edilmişti.

Siemens kaynak verimliliğine yönelik hedeflerinde de iyi bir ilerleme kaydetti. Şirket, 2024 mali yılında donanım, yazılım ve hizmet alanlarında "Sağlam Eko Tasarım" (RED) hedefine hız vererek tüm ürün ve hizmetlerinde çevresel ayak izini iyileştirme taahhüdünü daha da güçlendirmişti.

"Daha da ileriye, daha hızlı gitmeye kararlıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG İnsanlar ve Sürdürülebilirlik Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Judith Wiese, müşteriler ve iş ortaklarıyla birlikte teknolojiyi bir amaç doğrultusunda uygulama konusunda önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Wiese, " Teknoloji, dünyanın en acil sorunlarının çözülmesi açısından güçlü bir araç ve dijitalleşme, müşterilerimizin ve ortaklarımızın kendi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını desteklemek hususunda kilit bir olanak sağlıyor. 2024'te iddialı hedeflerimize doğru güçlü bir ilerleme kaydetmeye devam ettik. Daha da ileriye, daha hızlı gitmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Siemens Sürdürülebilirlik Küresel Başkanı Eva Riesenhuber ise "Siemens, sürdürülebilirlik dönüşümünün hızlandırılmasında doğru bir ortak. Müşterilerimize karbonsuzlaştırmayı teşvik edecek, kaynakları koruyacak ve dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarını iyileştirecek yenilikler sunuyoruz. Kendi portföyümüzün enerji kullanıcıları olarak 2019'dan bu yana karbondioksit eşdeğeri ayak izimizi yüzde 60 azaltarak aynı anda hem daha rekabetçi hem daha dirençli hem de daha sürdürülebilir olmanın mümkün olduğunu gösterdik." değerlendirmesini yaptı.