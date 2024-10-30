Siemens Industrial Copilot, Sektörleri Dönüştürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Siemens Industrial Copilot, Sektörleri Dönüştürüyor

Siemens ve Microsoft'un işbirliğiyle geliştirilen Copilot, üretim verimliliğini artırıyor.

30.10.2024 16:18
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Siemens'in Microsoft işbirliğiyle hayata geçirdiği yapay zeka hizmeti Siemens Industrial Copilot, Temmuz 2024'te kullanıma sunulduğundan bu yana birçok sektörde verimliliği artırmak için kullanılmaya başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens ve Microsoft, endüstriyel otomasyonda gerçekleştirdiği iş birliğiyle Siemens Industrial Copilot'u yeni bir seviyeye taşıyor. Siemens'in farklı endüstrilerdeki derin bilgi birikimi ile Microsoft Azure OpenAI Hizmeti'nin birleştirilmesi, Copilot'un üretim ve otomasyondaki karmaşık ihtiyaçlara daha iyi yanıt vermesini sağlıyor.

Schaeffler ve thyssenkrupp Automation Engineering gibi 100'den fazla şirket, iş süreçlerini optimize etmek, iş gücü sorunlarını aşmak ve yenilikçiliği teşvik etmek için halihazırda Siemens Industrial Copilot'u kullanıyor.

Mühendisler, hizmeti kullanarak panel görselleştirmelerini 30 saniye içinde oluşturabiliyor ve yalnızca yüzde 20 uyarlama gerektiren kodlar üretebiliyor. Bu süreç, manuel iş yükünü azaltıyor. Copilot'un sohbet özelliği, mühendislerin anında net yanıtlar almasını da sağlıyor.

Copilot, veri yönetimi, sensör yapılandırması ve katı pil denetim gereksinimlerini karşılayarak bu süreçleri hızlandırıyor. Bu da mühendislerin daha katma değerli işlere odaklanmasına ve gerçek zamanlı sorun çözme yetenekleriyle kesinti sürelerini en aza indirmelerine olanak tanıyor.

thyssenkrupp Automation Engineering, Siemens Industrial Copilot'un özellikle pil ve hidrojen montaj hatları gibi karmaşık alanlarda sağladığı dönüşüm potansiyelini gözler önüne seriyor.

thyssenkrupp Automation Engineering'in küresel çaptaki faaliyetlerinde hizmet verecek.

Siemens Industrial Copilot, 2025'in başlarından thyssenkrupp Automation Engineering'in makine tasarımlarında ve tüm ürün yelpazesinde kullanılacak. Bu adım, Siemens'in otomasyon mühendisliğinde yapay zeka çözümlerini endüstriye sunmadaki özelliğini pekiştiriyor. Ayrıca, Siemens Xcelerator açık dijital iş platformu aracılığıyla bu yeteneklere kolayca erişim sağlanıyor.

Copilot destekli makinelerden biri, elektrikli araçlar için üretilen pillerin kalitesinde kritik bir rol oynuyor. Bu, sürdürülebilir enerji geçişi ve yüzde 100 güvenilir pillerin sağlanmasında da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Copilot, veri yönetimi, sensör yapılandırması ve katı pil denetim gereksinimlerini karşılayarak bu süreçleri hızlandırıyor.

Bu da mühendislerin daha katma değerli işlere odaklanmasına ve gerçek zamanlı sorun çözme yetenekleriyle kesinti sürelerini en aza indirmelerine olanak tanıyor.

Siemens'in mühendislik yazılımı TIA Portal'ı kullanan 120 bin kullanıcı da artık yapay zeka destekli bu asistanla çalışmalarını daha fazla geliştirme fırsatına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Endüstriler Üst Yöneticisi (CEO) Cedrik Neike, Siemens Industrial Copilot'un, thyssenkrupp Automation Engineering'deki kullanımının, yüksek gereksinimlere sahip koşullarda bile büyük bir verimlilik artışı sağladığını gösterdiğine işaret ederek, "Microsoft ile birlikte endüstriyel yapay zekayı yeniden şekillendiriyoruz ve bu sayede müşterilerimiz daha esnek, rekabetçi ve sürdürülebilir çözümlere sahip oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Microsoft İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baş Ticari Sorumlu Judson Althoff ise Siemens ve Microsoft arasındaki işbirliğinin, endüstride yapay zeka dönüşümünün yenilikçilik ve operasyonel verimlilik için temel bir unsur haline geldiği bir dönemi işaret ettiğini belirtti.

Althoff, Microsoft Azure OpenAI Hizmeti'ni Siemens'in endüstriyel çözümleriyle entegre ederek, şirketlere karmaşık sorunları basitleştiren ve verimliliği artıran bulut tabanlı yapay zeka araçları sunduklarını kaydetti.

thyssenkrupp Automotive Technology CEO'su Volkmar Dinstuhl da Siemens Industrial Copilot'un sektörlerinde bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Siemens Industrial Copilot, Sektörleri Dönüştürüyor - Son Dakika

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