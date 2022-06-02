Siemens, otomasyon, dijitalizasyon ve elektrifikasyon portföyünü Hannover Messe'de tanıttı

Siemens; otomasyon, dijitalizasyon ve elektrifikasyon portföyünü Hannover Messe'de sergiledi. Fuarda ziyaretçiler, şirketin sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için gerçek ve dijital dünyaları nasıl bir araya getirdiğini deneyimledi. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ise fuarın onur konuklarından biri oldu.

Siemens, daha sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılan otomasyon, dijitalizasyon ve elektrifikasyon portföyünü Almanya'nın Hannover kentine gelecek ziyaretçilere tanıttı. Hannover Messe (Hanover Fuarı) ile ziyaretçiler, 2 bin 800 metrekarelik şirketin standında, dijital ikizler ve endüstriyel 5G'den akıllı şebekelere ve elektrikli araç şarjına kadar uzanan ürünler, çözümler ve hizmetler hakkında bilgi edinme imkanına sahip oldu. Fuar 3 Haziran tarihinde sona erecek.

Şirketin fuar kapsamındaki etkinliklerine, Siemens AG Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra şirketin uzmanları, çözüm ortakları ve müşterilerinin de katılımıyla gerçekleşen ve canlı yayınlanan bir sahne programı da düzenlendi. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, fuarın standını ziyaret ederek şirketin sürdürülebilir bir gelecek için gerçek ve dijital dünyaları nasıl bir araya getirdiğini deneyimledi. Siemens AG Başkanı ve CEO'su Roland Busch, fuarın açılışında Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile birlikte Deutsche Messe ve Alman Sanayi Federasyonu (BDI) tarafından düzenlenen Ekonomik Forum'da konuştu.

Siemens AG CEO'su Roland Busch, "İçinde bulunduğumuz çağda karşımıza çıkan zorlukları ancak yenilikçi teknolojilerle ve küresel iş birliği yoluyla aşabiliriz. Sürdürülebilirlik ve dijitalizasyon, Hannover Messe'nin önemli konu başlıklarını oluşturuyor. Şirket olarak sürdürülebilir bir geleceğe dönüşümü hızlandırmak adına daha az kaynakla, daha verimli, daha hızlı, daha esnek ve daha düşük enerji tüketimi ile daha fazlasını başarmak için gerçek dünya ile dijital dünyayı, başka bir ifadeyle donanımı ve yazılımı bir araya getiriyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, fuar ziyaretçileri, şirketin öne çıkan SimRod çözümünde bu iş birliğinin nasıl göründüğünü keşfetme imkanı elde etti. Bu elektrikli araç, teknolojiyi sergilemek için bir platform işlevi gördüğü belirtilirken, herhangi bir ürünü veya pazarı temsil edebiliyor. SimRod, Siemens teknolojisinin sunduğu dijital ikizler ve eklemeli üretimden Siemens otomasyon teknolojisi tarafından kontrol edilen sürücüsüz araçlara ve mobil robotlara kadar uzanan çözümleri kullanarak otomotiv üretimini nasıl dönüştürebileceğini gösterdiği belirtildi. Şirket, gerçek ve dijital dünyaları bir araya getirerek verilerin akıllı kullanımını sağlarken; üretimi daha verimli ve sürdürülebilir hale getirdiği belirtildi. Şirket fuarda ayrıca, akıllı şarj çözümlerinden akıllı şebekelerin yönetimine kadar uzanan elektrifikasyon portföyünü de sergiledi. Hannover Messe'de ziyaretçiler SimRod gibi elektrikli araçlara güç sağlamaya yarayan şarj sayaçlarını görme fırsatını elde etti. Ayrıca, sanayi şirketlerinin enerji ve durum verilerini analiz etmeye ve enerji tedariklerini güvence altına almalarına yarayan cihazları kullanarak enerji tüketimlerini nasıl optimize edebileceklerini keşfetme imkanı da bulduğu belirtildi.

Fuar alanı 5G ile donatıldı

Şirket, Deutsche Messe ile birlikte endüstriyel uygulamalara odaklanan 5G kampüs ağı kurarak Hannover'deki "5G Smart Venue"de tüm şirketlere endüstriyel 5G teknolojisine erişim imkanı sağladı. Fuar katılımcıları, fuar süresince bu ağı kullandı ve fuar olmadığı zamanlarda da testler ve saha denemeleri için ağı kullanma imkanına sahip olacak. Kampüs ağı, fuar alanını bir test sahasına dönüştürerek 5G'nin sanayideki kullanımına dair bir örnek teşkil ediyor. Bu tür özel 5G ağlarının işlerlik kazanması, şirketlerin 5G ağlarını performans, güvenilirlik ve güvenlik açısından kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağladığı belirtildi. Şirketin bu yıl fuardaki odak noktalarından birini iş birliği yapmak ve insanları bir araya getirmek oluşturduğu belirtilirken, şirket fuar deneyimini sadece fuar alanında değil, aynı zamanda kayıt yaptıran müşterilerin 17 Haziran 2022 tarihine kadar, fuar alanındaki etkinliğin ardından iki hafta boyunca, erişim sağlayabilecekleri bir sanal etkinlik platformu aracılığıyla çevrimiçi olarak sunduğu bilgisi de verildi.

Şirket ayrıca Salon 9'da yer alan standında şirket yöneticileri, uzmanlar, çözüm ortakları ve müşterilerinin katılımıyla gerçekleşen bilgilendirme amaçlı bir sahne etkinliği sundu. Söyleşi programı formatında düzenlenen oturumlarda izleyiciler endüstriyel 5G, endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) veya sürdürülebilir enerjiye geçiş gibi konular hakkında bilgi edindi. Oturumlar hibrit bir formatta gerçekleştirildi. Sanal katılım gösteren ziyaretçiler, şirketin sahne programına ek olarak şirket CEO'su Roland Busch'un BDI Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmayı da dinledi. Bu etkinlikte Roland Busch ve Alman Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Alman Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Yasmin Fahimi ile bir araya gelerek sanayi sektörünün dönüşümünü başarıyla gerçekleştirmek için gereken çerçeveleri konuştu. - İSTANBUL