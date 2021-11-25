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Siemens sektör grubun en sürdürülebilir şirket oldu - Son Dakika

Siemens sektör grubun en sürdürülebilir şirket oldu

25.11.2021 12:25
Siemens sektör grubun en sürdürülebilir şirket oldu

Siemens, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi tarafından kendi sektör grubundaki en sürdürülebilir şirket olarak belirlendi.

Siemens, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi tarafından kendi sektör grubundaki en sürdürülebilir şirket olarak belirlendi.

Siemens, dünyanın en prestijli sürdürülebilirlik listelerinden Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) sektör grubunda yer alan 45 şirket arasında birinci oldu. Listenin ilk yayınlandığı 1999'dan bu yana her yıl sıralamada yer alan şirket, sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini bir kez daha ortaya koydu. Siemens ayrıca sosyal ve çevresel raporlama, inovasyon ve siber güvenlik alanlarının yanı sıra endüstriye ve ürüne yönelik çevre koruma alanlarında da küresel olarak sıralamanın başında gösterildi. DJSI endeksinde şirketler ekonomik kriterlere ek olarak, ekolojik ve sosyal yaklaşımlarıyla da değerlendiriliyor.

Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve şirketin İnsan ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Judith Wiese, konu hakkında şu açıklamada bulundu: "Biz, sürdürülebilirliği bir iş zorunluluğu ve şirket stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Endeks sonuçları da stratejimizin doğru yolda ilerlediğini tescilliyor. Yeni DEGREE çerçevemizle bu yönde bir adım daha atıyoruz ve daha fazla sürdürülebilirlik sağlamak için çalışmalarımızı bir kez daha önemli ölçüde yoğunlaştırıyoruz."

Siemens, yeni stratejik çerçevesi DEGREE'yi Haziran 2021'de gerçekleşen Sermaye Piyasası Günü'nde duyurmuştu. Bu çerçeve çevre, sosyal ve yönetişim alanlarının sürdürülebilirlik boyutlarında net bir şekilde tanımlanmış öncelikler ve ölçülebilir hedeflerle dünya çapındaki tüm Siemens şirketlerine kılavuzluk ediyor. DEGREE kelimesini oluşturan her harf, Siemens'in ilerlemeyi yönlendirmek için daha fazla odaklanmayı hedeflediği bir boyutu simgeliyor: "D" harfi karbonsuzlaştırmayı (decarbonization), "E" harfi etiği (ethics), "G" harfi yönetişimi (governance), "R" kaynak verimliliğini (resource efficiency) ve sondaki çift E ise Siemens çalışanları için eşitliği ve istihdam edilebilirliği (equity & employability) temsil ediyor. - İSTANBUL

Siemens sektör grubun en sürdürülebilir şirket oldu

Dow Jones, Siemens, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siemens sektör grubun en sürdürülebilir şirket oldu - Son Dakika Ekonomi


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