Siemens Türkiye ve İYTE iş birliğiyle dijital endüstri laboratuvarı açıldı

Siemens Türkiye, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) iş birliğinde dijital endüstri, Ar-Ge ve yazılım alanlarında çalışmalara ve deneylere olanak sağlayacak laboratuvarı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Kampüsü'nde hizmete açtı.
Siemens Türkiye ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) önemli bir iş birliğine imza attı. Dijital endüstri, Ar-Ge ve yazılım alanlarında çalışmalara ve deneylere olanak sağlayacak laboratuvar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Kampüsü'nde hizmete açıldı.
Laboratuvarın açılışı; Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Thomas Kolbinger, Siemens Türkiye Dijital Endüstriler Genel Müdürü Kerim Oal, Siemens Türkiye Teknoloji Başkanı Erdem Alptekin, Siemens Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Özlem Özkaya, Siemens Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Aslı Kunur, Siemens Türkiye Baş Hukuk Müşaviri Bige Yücel ve İYTE Üst Yönetimi, akademisyenleri, idari personeli ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Açılışta konuşan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye'nin iş birliği kapsamında laboratuvar açılışının yanı sıra yazılım lisansları ve eğitimleri konusunda da genç yetenekleri desteklediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Siemens olarak her zaman geleceğe ve yeniliğe odaklı bir şirket olduk. Günümüzün en önemli kavramı olan dijitalizasyonda dönüşüme liderlik ediyor; inovasyon, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki uzmanlığımızı, dijital dönüşümün hızlı ve etkili şekilde gerçekleşmesi için seferber ediyoruz. Tüm bu yatırım ve çalışmalarımızın yanı sıra genç nesillerin niteliklerini arttırmasına ve ülkemizin ihtiyacı olan yetkin mühendislerin yetiştirilmesine katkı sağlamak için özellikle üniversitelerimizle de anlamlı iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bugün İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliğinde açılışını yaptığımız laboratuvarda da genç yeteneklerimizin önemli çalışmalar yapacaklarına ve dijital endüstri uygulamalarının gelişimine katkı sağlayacaklarına olan inancım tam. Laboratuvar, mühendislik başta olmak üzere pek çok alanda teorik bilgilerini pratik uygulamalarla desteklemeleri için genç yeteneklerimize çalışma alanı sağlayacak. Bu alanda geleceğin uygulayıcıları olan öğrencilerimiz daha yolun başındayken güçlü bir temel edinebilecek. Bu temel, sentez becerilerini geliştirmeleri, böylece gençlerimize yeni sorunlara yeni yanıtlar üretebilmeleri için gerekli iç görü ve donanım ile inovatif fikirler üretebilen, açık fikirli gençler olarak yetişmesine önemli bir katkı sağlayacak."
İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise açılışta yaptığı konuşmasında, "Biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde insanlığın problemlerini öngörebilen ve sorunlara evrensel çözümler üretebilen nitelikli bilim insanları, araştırmacılar, girişimciler, lider bireyler yetiştiriyoruz" dedi. Bir ülkenin en büyük sermayesinin nitelikli insan kaynakları olduğuna vurgu yapan Rektör Baran sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde kurduğumuz inovatif ekosistemde daha hızlı çıktılar elde edebilmek adına ulusal-uluslararası üniversite sanayi iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, Enstitümüz ile Siemens Türkiye arasında kurduğumuz iş birliğinin somut çıktılarından biri olarak bugün kampüsümüze kazandırdığımız "Dijital Endüstri Laboratuvarı" sevgili öğrencilerimizin eğitimine önemli katkılar sunacaktır. Değerli İYTE Dostumuz ve Danışma Kurulu Üyemiz Siemens Türkiye CEO'su Sayın Hüseyin Gelis ve Siemens Türkiye yönetim ekibine bu anlamı büyük destek için teşekkür ediyorum. Enstitümüzde, güçlü akademik kadromuz, ekosistemimizin baş aktörlerinden Teknopark İzmir'imiz ve öğrencilerimizle ülkemizin yüksek teknoloji üretmesine katkıda bulunacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Üniversite-sanayi iş birliklerinin bilginin nihai ürüne dönüşmesi sürecinde büyük önem teşkil ettiğine ve bugün açılışını yaptığımız laboratuvarın yeni projelere zemin oluşturacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, Enstitümüze destek veren tüm İYTE Dostlarımıza teşekkür ediyor; laboratuvarımızın İYTE'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
Siemens Türkiye Teknoloji Başkanı Erdem Alptekin ise yaptığı konuşmada Siemens Türkiye'nin insanı ve toplum faydasını merkeze koyarak yeni teknolojiler geliştirdiğini, bu sayede faaliyetlerini uzun yıllardır sürdürebildiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Teknoloji geliştirmek için başta üniversiteler olmak üzere çeşitli kurum ve paydaşlarımızla iş birlikleri yürütmeyi çok önemli buluyoruz. Açılışını yaptığımız 'Dijital Endüstri Laboratuvarı' da genç yeteneklerimize eğitim ve araştırma imkanı sağlayacak. Laboratuvarın eğitim ve araştırmanın yanı sıra partnerlerimizle ortak oluşum yeri olmasını da arzu ediyoruz. Burada mühendislik tasarımları, analizler ve simülasyonları uygulayabileceğiz." - İSTANBUL
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