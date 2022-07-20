Şifa deposu kekik hem üreticisini hem de arıcıları sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Şifa deposu kekik hem üreticisini hem de arıcıları sevindirdi

20.07.2022 00:57
Şifa deposu kekik hem üreticisini hem de arıcıları sevindirdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağışlı geçen baharın ardından bu yıl yüksek rekolte beklenen kekik hem üreticisini hem de arıcıların yüzünü güldürdü.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağışlı geçen baharın ardından bu yıl yüksek rekolte beklenen kekik hem üreticisini hem de arıcıların yüzünü güldürdü. İlçenin yayla ve yüksek rakımlarında organik elde edilen kekik balı, üreticilerin girişimiyle tescillenmesi için patent çalışması başlatıldı.

Buldan ilçesinde adeta görsel şölen sunan kekikler, üreticilerinin ve arıcıların yüzünü güldürmeye başladı. Kekik üretiminde önemli bir merkez olan Buldan'da bu yıl artan yağış kekiklerin rekoltesini artırdı. Daha verimli ve kaliteli bal elde etmek isteyen arıcılar Kekik üretimin arttığı bölgeye akın etmeye başladı. Kekikle artan bal rekoltesi, alıcıların rağbetine uğradı. Uzmanların pandemi döneminde hastalığa karşı vücut direncini artıran ürünlerin başında gelen balı işaret etmesi, arıcıların sayısında artırdığını belirtti. Bu yıl hasat edilmeye başlanan kekik, üreticiler tarafından çuvallara koyularak satışa hazır hale getirilirken, bal üretimi yapan arıcılarda peteklerini süzmeye başladı. İlçede bulunan arıcılar, bu yıl balın rekoltesinin arttığına, balın kekik kokusu ve dadını verdiğini söyledi. Arıcılar, ilçeye has olan kekik balına, coğrafi işaret patenti almaya yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Boydan boya sıralanmış kovanlarımızdaki peteklerimiz kekik balı ile dolu"

Buldan'da arıcılık yapan ve Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hakan Aytekin, özellikle kekik tarlalarına bıraktıkları kovanlardan yüksek miktarda bal elde ettiklerini açıkladı. Aytekin, arı kovanların çoğu kekik balı ile dolduğunu belirterek, "Geçmiş yıllara göre bal üretimimizde ciddi oranda artış yaşanıyor. Yağışların yüksek olmasının yanı sıra üreticilerimiz kekik üretimine önem verdi. Buldan merkez ve kırsal mahallelerinde her geçen gün kekik üretim alanları artmaktadır. Bu da kekik üretimiyle birlikte bizim gibi bal üretimi yapan vatandaşların kovanlarını bırakabilecek alanların artmasını beraberinde getirdi. Boydan boya sıralanmış kovanlarımızdaki peteklerimiz kekik balı ile dolu. Kekik balını Pandemi sürecinde bilim adamları çok tavsiye ettiler. Bu yüzden çok tercih ediliyor. Kahvaltılık bir bal değil ancak şifa deposu olarak adlandırılıyor. Biz de Buldan kekik balına coğrafi işaret patenti almak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Kekik bizim gibi bal üreticisinin ve çiftçimizin yüzünü güldürdü. Bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı Kayıp 2 çocuk için su kanalı ve arazide arama çalışması başlatıldı Kayıp 2 çocuk için su kanalı ve arazide arama çalışması başlatıldı
Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şifa deposu kekik hem üreticisini hem de arıcıları sevindirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 02:16:17. #1.12#
SON DAKİKA: Şifa deposu kekik hem üreticisini hem de arıcıları sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement