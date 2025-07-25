Sıfır Araçlarda ÖTV Artışı Bekleniyor

Özel Tüketim Vergisi düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle sıfır araçlarda fiyat artışı bekleniyor. İkinci el araç piyasasında ise yaz aylarında yaşanan durgunluk sürerken, fiyatların kısa vadede etkilenmeyeceği belirtiliyor.

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan otomobilde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte özellikle elektrikli ve hibrit araçları kapsayan ÖTV oranlarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Yeni karara göre, elektrikli otomobillerde uygulanan en düşük ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltildi. Dışarıdan şarj edilebilen hibrit araçlar için bu oran en az yüzde 45 olarak belirlenirken, geleneksel içten yanmalı motorlu otomobiller ve kendini şarj eden hibrit modellerde ise en düşük ÖTV oranı yüzde 70 olacak. Değişen vergi oranlarının, birçok otomobil modelinin fiyatında artışlara neden olması bekleniyor.

Öte yandan, oto galerici esnafı ise yapılan düzenlemeye temkinli yaklaşıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluk nedeniyle, zamların ikinci el fiyatlara kısa vadede yansımayacağını belirten sektör temsilcileri, piyasanın önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceğinin belirsizliğini koruduğunu ifade ediyor.

Sıfır araçlarda fiyatlar yüzde 50 arttı

Vergi düzenlemesinin ardından ikince el araç piyasasından satışlarının olumlu yönde olacağını belirten İzmir'den oto galerici esnafı Fahri Karlık, "ÖTV'lerin değişeceği zaten uzun zamandır konuşuluyordu ve bekliyorduk. Meclis, son kapanmadan önce ÖTV oranlarını yükseltti. Bu artış, sıfır araçlarda fiyatların daha da yukarı yönlü olmasına neden oldu. Örneğin, 3 milyonluk bir araç 4 milyona, 2 milyonluk bir araç ise yaklaşık 2 milyon 800 bine çıktı. En küçük araçlarda bile fiyatlar 750-800 bin lira arttı. Sıfır araçlardaki bu fiyat artışı, ikinci el araç piyasasına da yansıyacaktır. Bence ikinci el araçlar daha hareketli olur. Ancak yaz döneminde, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye genelinde ikinci el araç satışları genellikle düşer. Fakat bu zamdan sonra vatandaşlar sıfır araç alamayacağı için ve fiyatlar çok yükseldiği için ikinci ele yönelecekler" dedi.

İkinci el araçlarda fiyat artışı yok

İkinci el araç almak için şu an fırsat olduğuna değinen Karlık, "İkinci el piyasasında hareketlilik olacağını düşünüyorum. Çünkü ÖTV zamlarını kesinlikle ikinci el araçlara yansıtmadık; fiyatlarımız aynı kaldı. Sıfır araç fiyatları yukarı yönlü değişirken, ikinci el araçların fiyatlarını değiştirmedik. Şu an ikinci el araç almak için tam zamanı. Bizim tüm esnaf arkadaşlarımızın aylık hedefleri var, ama çoğu hedeflerini yakalayamıyor. Bu nedenle fırsatçılık yapmıyorlar ve fiyatlar artmıyor. Stokçuluk da yapılmıyor, yani stokçuluk dönemi bitti. Herkes aracını alıp satabiliyor. Otomobil piyasasında önemli olan aracı ne kadar çabuk alıp sattığınızdır; paraya döndürdüğünüz sürece kardasınız. Bir aracı 40-50 gün satamadıysanız zarar ediyorsunuz. Bu durumu faiz oranlarına bağlıyoruz. Biz faize para yatırmıyoruz ama örneğin 1 milyonluk bir aracı aldınız ve 15-20 gün içinde sattınız; bu kar demektir. Ancak 40 gün sonra satarsanız banka o 1 milyon için 60 bin lira faiz veriyor. Halbuki bizim karımız 40-50 bin liradır. Bu yüzden stokçuluk olmaz, kesinlikle olmaz. Kesinlikle bu dönem araç alma zamanı. Fiyatlar stabil. Sıfır araçlar zamlandı ama bizim fiyatlarımız aynı, rakamların üzerine hiçbir şey koymadık." diye konuştu. - İZMİR