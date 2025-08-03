Sıfır Araçta Boya Sorunu: Hukuki Süreç Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sıfır Araçta Boya Sorunu: Hukuki Süreç Başlatıldı

Sıfır Araçta Boya Sorunu: Hukuki Süreç Başlatıldı
03.08.2025 11:39
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Bursa'da iş insanı, sıfır aldığı aracın boyalı olduğunu öğrenince hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

BURSA'da iş insanı Recep Hakan Ziya'nın (49), yetkili bayiden 1 milyon 420 bin 422 TL karşılığında aldığı, sıfır kilometre hafif ticari aracın, eksperde sağ arka çamurluğunun boyalı olduğu tespit edildi. Durumu bayiye ve üretici firmaya bildirdikten sonra kendisine müşteri memnuniyeti gerekçesiyle teklif edilen 20 bin TL'lik ödeme talebiyle şaşıran Ziya, hakkını hukuki yollarla arayacağını belirtti.

Bursa'da yaşayan iş insanı Recep Hakan Ziya, yetkili bayiden 1 milyon 420 bin 422 TL karşılığında sıfır kilometre hafif ticari araç satın aldı. Hafif ticari aracını, daha önce de satın aldığı araçlar gibi, aldıktan 1 saat sonra ekspere götüren Ziya, sağ arka çamurluğunun boyalı olduğunu ekspertiz raporuyla öğrendi. Durumu bayiye ve üretici firmaya bildiren Ziya'ya iddiaya göre, müşteri memnuniyeti gerekçesiyle 20 bin TL'lik ödeme teklif edildi. Üretici firmanın, boyanın fabrika çıkışlı olduğunu savunarak araç değişim teklifini kabul etmediğini söyleyen Recep Hakan Ziya, "Ben uzun yıllardır Bursa'da ticaret yapan biriyim, işletmem var. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da üreticisi olan ve aynı zamanda Bursa'da yetkili bir bayiden sıfır araç aldım. Tüm araçlarımda olduğu gibi, bu aracımda da bir eksper yaptırma gereği duydum ve 1 saat sonra gelen ekspertiz raporunda, aracımın sağ arka çamurluğunun boyalı olduğunu öğrendim. Daha sonra aldığım yetkili bayiye durumu anlattığımda, üretici firma ile mailleşmeler yaşandı. 10 gün boyunca aracı hiç yerinden oynatmadık, kilometre yapmadık çünkü çıkacak sonucu biz de bilmiyorduk" diye konuştu.

FABRİKA BOYASI DEDİLER, 20 BİN TL JEST ÖNERDİLER

Müşteri memnuniyeti için kendisine teklif edilen 20 bin TL karşısında şaşkına döndüğünü söyleyen Ziya, "10 gün sonucunda da bana şöyle bir mail attılar, elimde bununla ilgili bir doküman da var. 'Yapılan incelemeler neticesinde aracınızın boya kalınlık değerinin normal olduğu, fabrika çıkışı orijinal boya olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen hususlar bilgilerinize sunulur. Müşteri memnuniyeti adına tarafınıza 20 bin TL ödeme jest olarak yapabileceğimizi belirtmek isteriz' diye bir mail yazıldı. Bu yazıdan sonra da bundan sonraki süreci hukuki olarak avukatlarımızla beraber başlatacağız" dedi.

'EN ÇOK HASSAS OLDUĞUMUZ KONU GÜVEN'

Ticarette güvenin önemine dikkat çeken ve Türkiye'ye mal olmuş yerli bir otomotiv firmasının tutumu karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirten Ziya, "Hassas olduğumuz konulardan biri güven. Güvene dayalı ticaretler yapıyoruz. Bu aracı ben 3-5 yıl sonra herhangi birine kazasız, boyasız bir şekilde satmaya çalıştığım zaman, aracın boyalı olduğunu öğrendiğimde, hem satın alacak olan kişinin benim hakkımdaki düşünceleri hem de benim sıfır bir aracın nasıl boyalı olabileceği. Hiçbir zaman, üretici firmanın bana bu şekilde araba satacağı aklımın ucundan bile geçmezdi, kimsenin aklının ucundan geçmez. Bizim en çok hassas olduğumuz konu güven. Bu konuda da ilerleyen zamanlarda çok ciddi mağduriyetler yaşanabilirdi" ifadelerini kullandı.

'YASAL HAKLARIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ'

Recep Hakan Ziya, hakkını hukuki yollarla arayacağını belirtirken, avukatı Emre Şenkoyuncu, müvekkilinin yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Müvekkilim kısa bir zaman önce bayiden aldığı sıfır aracı, aynı gün içinde ekspere götürmek suretiyle bir kontrol yaptırmıştır. Kontrol neticesinde aracın boyalı olduğu, ekspertiz firması tarafından tespit edilmiştir. Aracın boyalı olmasından kaynaklı, kendisi de yaşadığı mağduriyeti tarafımıza bildirmiştir. Daha sonrasında bayiye bu mağduriyet ile ilgili bir mail atılmıştır. Bu mail sonucunda da kendisine 20 bin TL gibi bir rakamla 'jest yapılacağı', yani 20 bin TL ödeme yapılacağı tarafına bildirilmiştir. Bu bildirimin ardından biz de konuyla ilgili yasal süreci başlatmak adına, bütün hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Öncelikle şunu ifade edeyim; müvekkilimin güvene dayalı olarak, bayiden sıfır aldığı araç ayıplı çıkmıştır. Bu ayıp neticesinde biz de hukuki yollara başvurmaktayız. Vatandaşlarımıza şunu öneriyorum, bayiden sıfır olarak bile aldıkları, kusursuz ve ayıpsız olduğunu düşündükleri araçları mutlaka bir ekspertiz kontrolünden geçirmelerini öneriyorum. Daha sonrasında bir mağduriyete sebebiyet vermemeleri açısından bunun önemini ifade etmek istiyorum. Bizim burada izleyeceğimiz süreç, müvekkilimin talebi üzerine aracın sıfırıyla, ayıpsız bir şekilde değişimidir. Ancak bu değişimi firma kabul etmemiştir. Kabul etmemesi üzerine biz de yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıfır Araçta Boya Sorunu: Hukuki Süreç Başlatıldı - Son Dakika

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