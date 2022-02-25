Sıfır ve ikinci el araç piyasasından hareketlilik - Son Dakika

Taşıt kredilerinde vade sayısının artırılmasının ardından ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlenme başladı. Oto galericiler limit artırımını olumlu karşılarken, ikinci el ve sıfır araç piyasasının eski hareketliliğine döneceğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), taşıt kredisi limitinin artırıldığını duyurmuştu. Taşıt kredi limitleri ve vade sayısı artırılırken, 400 bin TL'lik bir araçta kredi oranı yüzde 70, vade sayısı ise 48 aya çıkarıldı. Kredi vade sayılarının yükseltilmesi galericiler tarafından olumlu yönde karşılanırken sıfır ve ikinci el otomobil piyasası hareketlenmeye başladı. Yeni düzenleme ile piyasanın eskiye dönmesini beklediklerini belirten oto galericiler, vatandaşların ise kredi kullanarak araç almaya yöneleceklerini söyledi.

"Araç alımlarında hareketlilik başladı"

Uzun bir süredir ikinci el piyasasının durgun durumda olduğunu ifade eden galerici Yılmaz Kebapçı, "Taşıt kredi vadelerinin 48 aya uzaması ve yüzde 70'e çıkması piyasayı biraz hareketlendirdi. Araç alışlarına baktığımızda hareketlilik başladı. 2 aydır araç piyasası baya durgundu. Fiyatlarda yüzde 10 düşmüştü. Şuanda hafiften biraz daha toparlanmaya başladı. Bu durum bizi olumlu olarak etkileyecek. Daha önceki süreçte insanlar araçları yatırım olarak alıyordu. Şimdi ise ihtiyacı olan kredi kullanarak araç alacaklarını düşünüyoruz. Bu sayede hem sıfır araçlarda hem de ikinci elde hareketlilik olacaktır" ifadelerini kıllandı.

"Sıfır araç almaya gücü yetmeyen ikinci ele yöneliyor"

Sıfır araç ile ikinci el araç piyasasının birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sıfır araç almaya gücü yetmeyen ikinci ele yöneliyor. Karar hem sıfır araçları hem de ikinci eli etkileyecek. Bayilerde sıfır araç temininde sorun yaşanmazsa araç talebi artacaktır ve satılacaktır. Ayrıca kredi faizlerinin düşmesi de baya piyasayı iyi şekilde etkileyecek. Aylık bazda baktığımızda krediler yüzde 2,5 - 2,60'lara kadar çıkmıştı. Şuanda araç taşıt kredilerinde faiz 1,60 - 1,70 oranlara düştü bu durumda olumlu yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

"Taşıt kredilerindeki güncelleme ikinci el ve sıfır araç piyasasına olumlu yansıyacak"

Taşıt kredilerindeki taksitlerin güncellenmesi hakkında açıklama yapan galerici Zeki Genç, "Otomobil satışlar uzun zamandır durgundu. Taşıt kredisinde 400 bin liraya kadar araç satın almak isteyenlere yeni bildiriyle yüzde 70'ine kadar kredi verilecek. Bu karar ile piyasanın hareketleneceğini düşünüyorum. 2 ay öncesine baktığımızda ikinci el piyasası çok durgun bir seyir izliyordu. Yeni düzenleme ile ikinci el ve sıfır araç piyasasının hareketleneceğini düşünüyorum. Aylık şuanda 2 - 3 tane anca araba satıyorum. Normal bir dönemde ortalama bir ayda 15 araç satıyorduk. Umarım yeni düzenlemeden sonra satışlarımız tekrardan yükselir" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL