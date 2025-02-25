Yeni yılın ilk ayıyla birlikte üst üste zam yapılan ürünlere sigara da eklendi; ÖTV yüzde 7,56 oranında arttı, bu artış pek çok ürün grubunda fiyatları yukarı çekti.
En az 5 lira zam gelen sigaraya bir zam daha göründü. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol ve sigara zamlarına ilişkin konuştu.
Dündar, Elips Haber'e yaptığı açıklamada zam geçişlerine işaret ederek "Alkollü içeceklere zam olmayacak. Sigaraya ise mart ayında 5 liralık zam bekleniyor" açıklamasında bulundu.
Dündar, son zamanlarda sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümlerin halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu da ifade etti.
Son Dakika › Ekonomi › Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda - Son Dakika
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