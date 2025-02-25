Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda - Son Dakika
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Ekonomi

Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni yılla birlikte en az 5 lira zam gelen sigaraya bir zam daha geleceğini duyurdu. Dündar katıldığı yayında "Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise mart ayında 5 liralık zam bekleniyor" açıklamasında bulundu.

25.02.2025 07:38  Güncelleme: 07:59
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Yeni yılın ilk ayıyla birlikte üst üste zam yapılan ürünlere sigara da eklendi; ÖTV yüzde 7,56 oranında arttı, bu artış pek çok ürün grubunda fiyatları yukarı çekti.

En az 5 lira zam gelen sigaraya bir zam daha göründü. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol ve sigara zamlarına ilişkin konuştu.

"ALKOLLÜ İÇECEKLERE ZAM OLMAYACAK"

Dündar, Elips Haber'e yaptığı açıklamada zam geçişlerine işaret ederek "Alkollü içeceklere zam olmayacak. Sigaraya ise mart ayında 5 liralık zam bekleniyor" açıklamasında bulundu.

SAHTE İÇKİ ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Dündar, son zamanlarda sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümlerin halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu da ifade etti.

Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda
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Ekonomi, Sağlık, Tekel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • murat olguner:
    5 az olur 50 yap AKP'li olarak oy yok bu kaçıncı kazik 24 2 Yanıtla
  • İsmail Şişman:
    Zam yapmamanız için birilerimi ölmesi gerekiyor. Halkı bu kadar düşünüyorsanız hepsini yasaklayın. Vergi alacağız diye oynamadığınız oyunlar kalmadı. Yazıklar olsun hepinize 20 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Gariban fakir fukara'nın ekmeğine dokunmasınlar içki siğara çokta önemli değil bulamıyorsa içmesin 3 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yinemi zam kazığı ile uyandık yazıklar olsun işini bilmeyenin en iyi işi zam yapmamış 7 0 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç:
    Olsun be bizim Allah'ımız var, yetmez ama evet. 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    100 lira zam gelsin içmesinler 3 2 Yanıtla
  • Tosbaa:
    50 gelsin 50 1 2 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Şakamısınız aq 1 1 Yanıtla
  • M Ç:
    boyle yapmayin aciklama gidiyo millet hucum ediyor 5 lira zam gelecek diye. hain esnaf da raftan kaldiriyo paketleri yapmayin sunu 2 0 Yanıtla
  • Bahri Gün:
    Çok geç kaldınız mnkym. oy diye kulağını alırsınız... 1 0 Yanıtla
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