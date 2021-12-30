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Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin Dahi Genç Yetenek Programı'na "Gümüş PSM" ödülü - Son Dakika

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin Dahi Genç Yetenek Programı'na "Gümüş PSM" ödülü

30.12.2021 18:05
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin Dahi Genç Yetenek Programı'na "Gümüş PSM" ödülü

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Payment Systems Magazine tarafından düzenlenen PSM Awards 2021'in "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde DAHİ Genç Yetenek Programı ile "Gümüş PSM" ödülüne layık görüldü.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Payment Systems Magazine tarafından düzenlenen PSM Awards 2021'in "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde DAHİ Genç Yetenek Programı ile "Gümüş PSM" ödülüne layık görüldü.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, teknik alanlarda çalışacak nitelikli çalışan kaynağına ulaşmak özellikle son dönemlerde her kurum için ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Bu soruna çözüm bulmak adına yola çıkan Merkez, SBM Yönetim Komitesi Üyesi Özgür Bülent Koç'un fikir babası olduğu, içerik ve genel çerçevesi SBM Genel Müdürü Murat Hakseven tarafından oluşturulan projeyi hayata geçirdi.

Sigorta ve teknoloji sektörünün bugünü ve geleceği için artı değer oluşturma misyonu ile çıkılan bu yolculukta üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarına yönelik olarak kariyerlerini yazılım, veri analitiği, ürün geliştirme, iş zekası, kurumsal mimari, bilgi güvenliği konularında geliştirmek isteyen öğrencilere Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin kapıları sonuna kadar açılarak gençlere kariyer fırsatları sunulması ve sektöre yeni yeteneklerin kazandırılması hedefleniyor.

"MT Programı" ve "Staj Programı" olarak iki kategoride yürütülen bu özel proje ile yeni nesil dijital yetenekler keşfedilmekte, akademik bilgileri uygulamada deneyimleme fırsatı sunulmakta, kapsamlı bir işbaşı ve dış eğitimlerle desteklenen sektör profesyonelleri ile birlikte çalışma imkanı yaratılmaktadır.

Dahi Genç Yetenek Programı'nda lisans eğitiminin üçüncü sınıfındaki öğrenciler için SBM'de staj, son sınıf öğrencilerine ise MT programına katılım hakkı tanınıyor. Böylece sektörün ihtiyaç duyduğu tecrübeli mezunların yetişmesini sağlayan programın her yıl geliştirilerek uygulanmaya devam edeceği belirtiliyor.

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Sigorta, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin Dahi Genç Yetenek Programı'na 'Gümüş PSM' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin Dahi Genç Yetenek Programı'na "Gümüş PSM" ödülü - Son Dakika
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