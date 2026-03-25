Sigortacılığın Geleceği ve Önemi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigortacılığın öneminin gelecek dönemde giderek artacağını belirterek, "Bunun yanında yeni iş modelleri, müşteri davranışlarındaki değişimler ve ortaya çıkan yeni risklere karşı alınacak önlemler de büyük önem taşıyor." dedi.

Remed Global tarafından İstanbul'da düzenlenen İpek Yolu Sigorta Forumu'nda konuşan TSB Başkanı Gülen, sigortanın kullanma zamanı geldiğinde insan hayatını muazzam şekilde kolaylaştıran önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Gülen, "Günde yüzlerce, binlerce kez nefes aldığımızda hiç onun farkına varmıyoruz. 'Bu nefes nedir, ne değildir?' diye düşünmüyoruz. Ama 30 saniye nefes almadığımızda bir anda ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz." diye konuştu.

Sigortanın nefes almak gibi olduğunu, değerinin yokluğunda anlaşıldığını belirten Gülen, "Sigorta öyle bir ürün ki ihtiyaç olduğu anda satın alınamıyor. İhtiyacınız olmadığı anda almanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gülen, İpek Yolu Sigorta Forumu'nun sigortayı ve sigortanın geleceğini ön plana almasının çok değerli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gelecek dediğimiz şey yavaş yavaş akan bir nehir gibi. Her an akıyor, önümüzden geçiyor. Geçerken de sürekli değişiyor. O nehrin akışında küçük çağlayanlar oluyor, önünde birikintiler oluşuyor, zaman zaman taşkınlar yaşanıyor. Bu taşkınları engellemek için regülatörler kuruluyor. Bizim regülatörlerimizin de aslında işi bu. Aslında biz de o nehrin akışı gibi bu sürecin içinde gelişiyoruz. Dünyada yaşanan değişimler sigortacılıkta çok daha güçlü hissedilmeye başlandı. Çünkü artık nehrin önündeki çağlayanların ve şelalelerin sayısı o kadar arttı ki sürekli yeni değişimlerle mücadele etmek zorundayız."

Bunların en başında teknolojideki değişikliklerin geldiğini belirten Gülen, "Hayatımızı derinden etkileyen bir savaşla karşı karşıyayız. 21. yüzyılın ortasında böyle bir şey olur mu deseydiniz, herhalde kimse bunu hayal edemezdi." diye konuştu.

Gülen, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının 8 milyar insanı etkilediğini aktararak, enerji ve gübre temininin önemine değindi.

Bu kapsamda risklerin de büyük ölçüde değiştiği bir döneme girildiğini ifade eden Gülen, "Sigortacılığın önemi önümüzdeki dönemde giderek artacaktır. Bunların başında teknoloji geliyor. Bunun yanında yeni iş modelleri, müşteri davranışlarındaki değişimler ve ortaya çıkan yeni risklere karşı alınacak önlemler de büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sigorta, güvenin ve sürdürülebilirliğin temel yapı taşlarından biri haline geldi"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Ruşen Çetin ise DEİK bünyesinde yer alan ve bölgesel bazda 13 ülkeyi kapsayan Avrasya İş Konseyi üyelerinin bölge ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, iş dünyaları arasında kalıcı ve sürdürülebilir işbirliklerinin kurulması adına aktif çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Küresel ekonomik dengelerin yeniden şekillendiği, bölgesel işbirliklerinin her zamankinden daha fazla önem kazandığı bir dönemde, böylesine önemli bir platformun hayata geçirilmesinin son derece kıymetli olduğunun altını çizen Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Forumun teması, sigorta sektörünün geleceğine yönelik güçlü bir vizyonu yansıtan 'Sigortacılıkta Geleceğe Köprüler' olarak belirlenmiştir. Bu tema yalnızca sektörün dönüşümüne işaret etmekle kalmamakta, aynı zamanda ülkeler, kurumlar ve pazarlar arasında kurulacak yeni köprülerin, işbirliği ve güven ortamının önemini vurgulamaktadır. Günümüzde sigorta sektörü dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları, veri analitiği ve değişen müşteri beklentileri doğrultusunda köklü bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu dönüşüm, geleneksel iş modellerinin ötesine geçerek daha entegre, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir sigorta ekosistemini zorunlu kılmaktadır. Belirsizliklerin arttığı, risklerin çeşitlendiği günümüzde sigorta, güvenin ve sürdürülebilirliğin temel yapı taşlarından biri haline geldi."

Çetin, Avrasya coğrafyasının yalnızca geniş bir coğrafi alan olarak değil, ekonomik, kültürel ve stratejik açıdan birbirine bağlı dinamik bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle son yıllarda yaşanan küresel gelişmeler, alternatif ticaret yollarının ve bölgesel entegrasyon mekanizmalarının önemini daha da artırdığını kaydeden Çetin, bu bağlamda Orta Koridor'un, Çin'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan ve lojistik açıdan stratejik öneme sahip bir ticaret hattı olarak öne çıktığını anlattı.

Çetin, "Her anlamda etkin bir alternatif sunan Orta Koridor, transit ticaretin güvenli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini mümkün kılmaktadır. Türkiye'nin bu koridordaki merkezi konumu, ülkemizi yalnızca bir geçiş noktası değil, aynı zamanda bölgesel bir ticaret, finans ve lojistik merkezi haline getirmektedir." diye konuştu.

Sigorta sektörünün bu koridor üzerindeki taşımaların risklerini güvence altına alarak, yatırımların sürdürülebilirliğini ve ticaretin güvenliğini teminat altına alma konusunda kritik rol üstlendiğinin altını çizen Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuzey Koridor ve Güney Koridor gibi alternatif ticaret yolları da bölgesel ve küresel ticarette önemli rol oynamaktadır. Kuzey Koridor, Rusya ve Orta Asya üzerinden Avrupa'ya erişim sağlarken, Güney Koridor, enerji ve ticaret akışının Hazar ve Orta Doğu üzerinden yönetilmesine olanak tanımaktadır. Ancak Orta Koridor'un sunduğu hız, maliyet etkinliği ve risk yönetimi kapasitesi, onu bölgesel kalkınma ve işbirlikleri açısından daha da önemli bir konuma taşımaktadır."