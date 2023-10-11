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Geçen yıl 120 liraya kadar düşen Siirt fıstığı bu yıl 360 liradan tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

Geçen yıl 120 liraya kadar düşen Siirt fıstığı bu yıl 360 liradan tezgahlarda yerini aldı

Son Güncelleme: 11.10.2023 12:28

Hasadı tamamlanan Siirt fıstığı tezgahtaki yerini aldı. Geçen sene kilogramı 120 liraya kadar düşen fıstık, bu yıl tezgahta 360 liradan alıcısını bekliyor.

Siirt fıstığında hasat tamamlandı. Geçen seneye göre fiyatı 3'e katlanan fıstık bu yıl 360 liradan satılıyor.

Vatandaşların fıstığa talep gösterdiğini söyleyen esnaf Selami Özbilici, şu anda en çok tercih edilen ürünün tuzlu Siirt fıstığı olduğunu ifade etti. Özbilici, rekoltenin bu yıl 500 bin tona yaklaştığını kaydederek, "Yaş fıstığımızın sezon açılış fiyatı 220 ile 240 lira arasında değişiyor. Hasat Eylül ayının 1'inde başlar ve Eylül ayının 30'unda son bulur. Fabrikalarda önce kabuğu soyulur, ondan sonra güneş ışığında kurutarak normal silo halinde çuvallara doldurulur. Kavurma işlemi ise elle seçilip her bir tanesini ayrı ayrı lezzetleri ile beraber müşterilerinize sunuyoruz" dedi.

Geçen yıl 120 liraya kadar düşen Siirt fıstığı bu yıl 360 liradan tezgahlarda yerini aldı

SOSYAL MEDYADA SES GETİREN OLAY BİZİ KIZDIRDI

Sosyal medyada yer alan fıstığın içine giren şahısla ilgili de konuşan Özbilici, "Sosyal medyada ses getiren olay, hem biz hem de esnaf arkadaşlarımızı çok kızdırdı" dedi.

Geçen yıl 120 liraya kadar düşen Siirt fıstığı bu yıl 360 liradan tezgahlarda yerini aldı

"FISTIĞA SAHİP ÇIKLMASINI İSTİYORUZ"

Siirt fıstığına sahip çıktıklarını anlatan Selami Özbilici, "Çünkü Siirt'in geleceği olduğu için bu fıstık hepimizin, tüm Siirt halkınındır. Fıstığa sahip çıkılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eylül, Siirt, Sosyal Medya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geçen yıl 120 liraya kadar düşen Siirt fıstığı bu yıl 360 liradan tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçen yıl 120 liraya kadar düşen Siirt fıstığı bu yıl 360 liradan tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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