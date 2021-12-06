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Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! - Son Dakika

Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!

06.12.2021 13:14
Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!

Siirt'te köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemeyen gençler 10 bin lira maaşı kabul etmiyor. Kışın gelmesiyle hayvanlarına bakacak ve sıcak bölgelere götürecek çoban bulamadıklarını söyleyen sürü sahibi Zeki İmaç, zor bir meslek olduğu için bu işi yapacak insan bulamadıklarını ifade etti.

KİMSE TERCİH ETMİYOR

Kış ayı boyunca hayvanlara bakacak çalışan bulamadıkları için aile fertleriyle dönüşümlü olarak çobanlık yaptıklarını belirten İmaç, yorucu ve meşakkatli bir iş olduğu için kimsenin bu işi tercih etmediğini kaydetti.

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

"10 BİN LİRAYI KABUL ETMİYORLAR"

İmaç, "Şu an Siirt'teyiz, Şırnak'tan Cizre'ye gidiyoruz. Çobanlık çok zordur. Kimse çobanlık yapamıyor, çoban bulamıyoruz. Çoban olmaları için ayda 10 bin lira veriyoruz kimse kabul etmiyor. Geliyor bir hafta yapıyor ikinci hafta kaçıyor. Yıllardır çobanlık ve hayvancılık yapıyoruz. Zor bir meslektir, çoban bulamıyoruz" dedi.

10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!
Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!

Siirt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! - Son Dakika
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