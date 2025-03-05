Siirt\'te 30 Bin TL Üzeri Ödemelere Yeni Düzenleme

Ekonomi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, 30 bin TL ve üzerindeki mal ve hizmet alımlarında yapılacak ödemeler konusunda üyelerini uyardı.

Yeni düzenlemeye göre, 30 bin lirayı aşan ödemelerin mutlaka banka veya finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yetkililer, nakit yapılan ödemelerin geçersiz sayılacağını ve cezai yaptırımlara neden olabileceğini belirtti. İş dünyasının mağduriyet yaşamaması için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) duyurularının yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı. - SİİRT