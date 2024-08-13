Siirt'te arıcılara 87 milyon TL tutarında kovan ve ekipman dağıtılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt'te arıcılara 87 milyon TL tutarında kovan ve ekipman dağıtılacak

Siirt\'te arıcılara 87 milyon TL tutarında kovan ve ekipman dağıtılacak

Siirt'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 87 milyon TL tutarında arıcılık projeleri desteklenecek. İlk etapta 19 bin 125 kovan ve arıcılık ekipmanları dağıtılacak.

13.08.2024 12:10
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Siirt'te arıcılara 87 milyon TL tutarında 19 bin 125 kovan, arıcılık alet ve ekipmanları dağıtılacak.

Siirt'te kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı Kırsal Kalkınma Destekleri Programı çerçevesinde, 87 milyon lira tutarında 52 adet kırsal kalkınma projesi desteklenecektir. Bu kapsamda ilk etapta yüzde 50 hibe ile 17 milyon 500 bin tutarında proje için 16 yatırımcı ile hibe sözleşmeleri imzalandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı çerçevesinde arıcılık konusunda imzalanan 16 adet sözleşme ile 6200 adet kovan, arıcılık alet ve ekipmanları dağıtılarak, arıcılık sektörü desteklenecek, arı kovanlarının modernizasyonu, bal üretim tesislerinin kurulması ve benzeri yatırımlar için kullanılacaktır.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, imzalanan sözleşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, arıcılığın, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan büyük öneme sahip bir sektör olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Siirt'te kırsal kalkınma yatırımları programı kapsamında 87 milyon tutarında 52 projenin yüzde 50 hibe ile destekleneceğini belirten Demirhan, "Yüzde 50 hibe ile desteklenecek projelerde ilk etapta 16 üreticimiz ile sözleşme imzalanmıştır. 16 projenin tutarı 17 milyon 500 bin liradır. İlk etapta 6200 adet toplamda 19 bin 125 adet kovan, arıcılık alet ve ekipmanları dağıtılacaktır. Hibe desteğimiz, arı kovanlarının modernizasyonundan, bal üretim tesislerinin kurulmasına kadar geniş bir yelpazede kullanılacaktır. Bu sayede, hem yerel ekonomiyi destekleyecek hem de arıcılığın sürdürülebilirliğini artıracağız. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılık projelerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve desteklerin en verimli şekilde kullanılması için üreticilere rehberlik sunmaya devam edecektir" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Siirt'te arıcılara 87 milyon TL tutarında kovan ve ekipman dağıtılacak - Son Dakika

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